Estos 700 mil argentinos pagarán Ingresos Brutos en billeteras virtuales desde noviembre

A partir del 1° de noviembre de 2025, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) comenzará a aplicar retenciones del impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) en los cobros realizados a través de billeteras virtuales. La medida alcanzará a 700.000 contribuyentes bonaerenses que ya tributan ese impuesto, tanto personas físicas como jurídicas.

La novedad forma parte del Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA), un mecanismo similar al SIRCREB que ya se utiliza para cuentas bancarias (CBU).

Qué argentinos pagarán y quiénes no

En la Provincia de Buenos Aires existen unos 2 millones de contribuyentes inscriptos en Ingresos Brutos. De ellos:

1,3 millón está dentro del Régimen Simplificado de IIBB , que integra monotributo nacional y el impuesto provincial en un único pago. Estos contribuyentes no tendrán retenciones adicionales en billeteras digitales.

700.000 contribuyentes restantes, que presentan declaraciones juradas mensuales o están en el Convenio Multilateral, sí sufrirán las retenciones cuando cobren a través de billeteras.

En resumen, si hoy ya recibís retenciones en tu cuenta bancaria por SIRCREB, también las vas a recibir en tu billetera virtual por SIRCUPA.

¿Si me pasan plata por Mercado Pago, Naranja X o Ualá me van a retener Ingresos Brutos?

Las dos etapas de la medida

Desde el 1° de octubre, para los PSP ya incluidos en el listado oficial de agentes de recaudación del Convenio Multilateral. Desde el 1° de noviembre, para el resto de los prestadores.

Especialistas advierten que el esquema podría traer problemas de liquidez. Para atenuar este efecto, ARBA anunció la ampliación de su mecanismo exprés de devolución: ahora se podrán solicitar reintegros online de hasta $3,5 millones (antes $1 millón). Según la agencia, esto permitirá que el 95% de los contribuyentes que acumulen créditos fiscales pueda gestionar la devolución de manera digital.

En la práctica, pequeños comerciantes y profesionales deberán seguir de cerca cómo las billeteras virtuales aplican las retenciones y verificar que los montos no superen su verdadera obligación tributaria.