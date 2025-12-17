¿Hay paro de colectivos este jueves 18 de diciembre?: la decisión de la UTA

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), confirmó que realizará un paro nacional con movilización a Plaza de Mayo para este jueves 18 de diciembre, en rechazo a la reforma laboral que impulsó el Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei. En medio de eso, la UTA amenaza con realizar un paro de colectivos también para este jueves 18 de diciembre.

¿Hay paro de colectivos este jueves 18 de diciembre?

De acuerdo a la información que difundió Radio Mitre, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) podría adherirse a las medidas de fuerza de la CGT y ATE por un inconveniente con el pago de los aguinaldos.

En una protesta que involucra a varios gremios de todo el país, el sindicato liderado por Roberto Fernández avisó en la última reunión en la Secretaria de Trabajo que podría tomar medidas de fuerza este jueves 18 de diciembre si no se cumple con el medio aguinaldo del último mes del año.

Un paro de colectivos en el AMBA podría afectar a más de 3 millones de usuarios y se sumaría a las medidas anunciadas por ATE y la CGT, que reclaman por la recomposición salarial y la reforma laboral.

Por el momento, la única alternativa parecería ser la de percibir el Sueldo Anual Complementario (SAC) en cuotas, pero no se llegó a un cuerdo entre las partes y el problema se extiende al interior del país.

Héctor Raúl Abraham, secretario general del gremio en Chaco, pidió que el pago sea en cuatro montos iguales y consecutivos. Empezando en diciembre y continuando el 14 de enero, febrero y marzo del año próximo.

Otra propuesta fue la de las cinco cámaras del AMBA ante la Secretaría de Transporte y Trabajo, quienes indicaron que la acreditación podría darse en seis tramos y “conforme el flujo financiero disponible”. Pero, si el plazo vence en 48 horas, habrá paro de colectivos.

La advertencia de la UTA.

Impacto en los servicios públicos sobre el paro de ATE

Esta medida impactará la atención de distintos servicios estatales. En hospitales y centros de salud se garantizarán guardias y urgencias, pero algunos consultorios externos podrían sufrir demoras, reprogramación de turnos y atención administrativa limitada.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y las Unidades Febriles de Urgencias (UFU) funcionarán con normalidad, de acuerdo a lo que informaron desde el sindicato.

Los centros de salud prestarán servicios médicos.

Aguiar sumó que la reforma laboral plantea “jornadas de 12 horas y pago en especies”, una medida que calificó como “inhumana y esclavista”. Según explicó, el avance de este proyecto permitiría a los empresarios “ser dueños también de nuestras vidas”.

El dirigente comparó la situación con otros países: “México acaba de aumentar el salario mínimo y establecer la reducción gradual de la jornada. España derogó leyes regresivas y restableció derechos laborales, logrando crecimiento económico y empleo”.

Qué esperar este jueves 18 de diciembre

Se recomienda a los ciudadanos prever posibles demoras en trámites estatales y en la atención de consultorios externos. La medida también servirá como una señal de presión al Gobierno y a los gobernadores frente a la reforma laboral y los ajustes presupuestarios.

También se recomienda seguir los canales oficiales de los servicios para estar al tanto de cualquier novedad que surja.