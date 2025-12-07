Feriados 2026: cuando es el primer fin de semana XXL del año en Argentina

Mientras nos despedimos de los findes largos de 2025 con el del 8 de diciembre, hay que saber que el calendario de feriados 2026 en Argentina ya está definido. Para aquellos ansiosos a los que no les alcanza con las vacaciones la buena noticia es que no habrá que esperar tanto.

Cuándo es el primer finde XXL de 2026

El primer fin de semana largo de 2026 se da en el marco de la celebración del Carnaval: lunes 16 y martes 17 de febrero. Es decir, el primer finde largo tendrá lugar del sabádo 14 al martes 17. Una ocasión ideal para hacer una última escapada antes de arrancar con la rutina escolar de los más chicos.

Feriados en 2026.

Feriados inamovibles 2026 en Argentina

Estos no cambian de fecha, aunque caigan en la semana:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 de febrero: Carnaval

Martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables 2026

Algunos feriados pueden moverse para generar fines de semana largos, según la Ley N.º 27.399. En 2026 son:

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (ya confirmado con traslado)

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (ya confirmado con traslado)

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada para formar fin de semana largo)

¿Habrá feriados puente en 2026?

Todavía no se publicó el decreto oficial que los confirma. Estos feriados “puente” se establecen por decreto presidencial y buscan fomentar el turismo, sumando días libres contiguos. Se esperan novedades en los próximos meses.

Feriados en Argentina.

Fines de semana largos para agendar

Algunos de los más importantes del año ya se pueden anticipar: