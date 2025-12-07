Feriados 2026: cuando es el primer fin de semana XXL del año en Argentina

Mientras nos despedimos de los findes largos de 2025 con el del 8 de diciembre, hay que saber que el calendario de feriados 2026 en Argentina ya está definido. Para aquellos ansiosos a los que no les alcanza con las vacaciones la buena noticia es que no habrá que esperar tanto.
Cuándo es el primer finde XXL de 2026
El primer fin de semana largo de 2026 se da en el marco de la celebración del Carnaval: lunes 16 y martes 17 de febrero. Es decir, el primer finde largo tendrá lugar del sabádo 14 al martes 17. Una ocasión ideal para hacer una última escapada antes de arrancar con la rutina escolar de los más chicos.
Feriados inamovibles 2026 en Argentina
Estos no cambian de fecha, aunque caigan en la semana:
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 de febrero: Carnaval
- Martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables 2026
Algunos feriados pueden moverse para generar fines de semana largos, según la Ley N.º 27.399. En 2026 son:
- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (ya confirmado con traslado)
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (ya confirmado con traslado)
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada para formar fin de semana largo)
¿Habrá feriados puente en 2026?
Todavía no se publicó el decreto oficial que los confirma. Estos feriados “puente” se establecen por decreto presidencial y buscan fomentar el turismo, sumando días libres contiguos. Se esperan novedades en los próximos meses.
Fines de semana largos para agendar
Algunos de los más importantes del año ya se pueden anticipar:
- Del sábado 14 al martes 17 de febrero: Carnaval
- Del jueves 2 al domingo 5 de abril: Semana Santa + Día de Malvinas
- Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre: por el traslado del Día de la Soberanía