Feriados 2025: cuándo es el próximo en Argentina y si será fin de semana largo

Si bien este fin de semana largo del 15 y 17 de agosto no lo fue para todos (ya que fue un día no laborable y no un feriado), muchos argentinos se preguntan: ¿cuándo será el próximo día de descanso?

El próximo feriado en Argentina

El siguiente feriado en el calendario argentino es el 12 de octubre, que es domingo, por lo que podría pasar desapercibido para muchos.

En Argentina, el 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esta fecha conmemora el momento histórico en el que la expedición de Cristóbal Colón llegó a América en 1492, marcando el inicio del contacto entre Europa y este continente.

¿Cuántos feriados quedan en el año?

A lo largo del 2024, Argentina cuenta con un total de 19 feriados, entre inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos.

Calendario completo de feriados 2024 en Argentina:

Enero

Miércoles 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Marzo

Lunes 3 y martes 4: Carnaval (feriados inamovibles).

Lunes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Miércoles 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible).

Jueves 17: Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 18: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Jueves 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Viernes 2: No laborable con fines turísticos.

Domingo 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 16: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se traslada desde el martes 17, feriado trasladable).

Viernes 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Miércoles 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Agosto

Viernes 15: No laborable con fines turísticos.

Domingo 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Domingo 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Viernes 21: No laborable con fines turísticos.

Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional (se traslada desde el jueves 20, feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25: Navidad (feriado inamovible).

¿Cuáles son los fines de semana largos que habrá?

Del 1 al 4 de marzo: 4 días de descanso por Carnaval.

Del 1 al 4 de mayo: 4 días de descanso por el Día del Trabajador y el día no laborable con fines turísticos del viernes 2 de mayo.

Del 15 al 17 de agosto: 3 días de descanso por el día no laborable con fines turísticos del viernes 15 de agosto y el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (domingo 17).

Del 21 al 24 de noviembre: 4 días de descanso por el día no laborable con fines turísticos del viernes 21 y el Día de la Soberanía Nacional trasladado al lunes 24.

Del 6 al 8 de diciembre: 3 días de descanso por el Día de la Inmaculada Concepción de María (lunes 8).

¿Cuáles son los días no laborables con fines turísticos?

El Gobierno decretó como días no laborables con fines turísticos de 2025:

El viernes 2 de mayo, en la antesala del 1 de mayo -Día del Trabajador- El viernes 15 de agosto, previo al 17 de agosto -Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín- El viernes 21 de noviembre, cercano al 20 de noviembre -Día de la Soberanía Nacional-, que se trasladará al lunes 24 de noviembre.

Estos días no laborables, destinados a “fomentar la actividad turística en el territorio nacional, así como desestacionalizar el turismo interno”, según informó el Ministerio del Interior, se suman a los 12 feriados inamovibles y a los 4 feriados trasladables.

¿Cuál es la diferencia entre feriado puente y día no laborable?

La principal diferencia entre un feriado puente y un día no laborable radica en su obligatoriedad y en las condiciones laborales que aplican: