Falleció Valentino Garavani: de cuánto era la fortuna del diseñador que revolucionó la moda.

Valentino Garavani, reconocido como uno de los diseñadores italianos más influyentes de todos los tiempos, falleció recientemente a los 93 años en su residencia de Roma, dejando consternado al mundo de la moda y a sus innumerables admiradores. Su trayectoria, iniciada en los talleres de París, se caracterizó por la elegancia, la sofisticación y un impacto duradero en la alta costura internacional.

Desfile de Valentino

Durante décadas, sus diseños, destacando especialmente el icónico “rojo Valentino”, vistieron a miembros de la realeza, estrellas de cine y figuras de alto perfil, convirtiéndose en símbolos de glamour y perfección artesanal que definieron una época. Su muerte representa el cierre de un capítulo histórico en la moda, recordado por su visión estética y la admiración que despertó en millones de personas alrededor del mundo.

El patrimonio estimado del diseñador Valentino Garavani

Antes de fallecer, Valentino Garavani contaba con un patrimonio personal que rondaba los 1.500 millones de dólares, cifra que no solo reflejaba el triunfo de su trayectoria creativa, sino también el valor global de la marca que fundó.

Su fortuna se construyó a lo largo de décadas en la alta costura, gracias al crecimiento exitoso de su atelier, la venta de su casa de moda a inversores internacionales, una sólida inversión en bienes raíces y una valiosa colección de arte, consolidándolo como uno de los diseñadores más acaudalados y respetados del mundo.