Información General / Moda

¿De qué murió Valentino? El icónico diseñador italiano falleció a los 93 años

El mundo de la moda está de luto luego de que se confirmara la triste noticia sobre Valentino Garavani.

Claudia Mercado
Claudia Mercado

19 de enero de 2026,

¿De qué murió Valentino? El icónico diseñador italiano falleció a los 93 años
Murió el diseñador de moda italiano Valentino

El mundo de la moda es inmenso y no deja de crecer. Sin embargo, hay una escueta lista de nombres asociadas directamente a este rubro sin la necesidad de dar muchos más detalles. El de Valentino es uno de ellos. Un ícono que este lunes falleció, enlutando a toda una industria.

Falleció el diseñador italiano Valentino a los 93 años
Falleció el diseñador italiano Valentino a los 93 años

Valentino Garavani, su nombre completo, fue un diseñador italiano reconocido mundialmente por crear la marca de alta costura que lleva su nombre. Al día de hoy y habiéndose él retirado del mercado hace una veintena de años, continúa valorada como una de las más relevantes y prestigiosas del mundo.

Este lunes, su familia confirmó el fallecimiento a sus 93 años. Sin dudas, su legado quedará marcado en miles de diseños, pasarelas, tendencias e influencia en aquellos que se abrieron camino en esta industria.

Valentino, una vida de perseverancia y excelencia 

Garavani nació el 11 de mayo de 1932 en Voghera, Lombardia. Desde pequeño se mostró interesado por la moda y fue así como se convirtió en ayudante de su tía, que era modista y de quien aprendió el oficio.

Muy seguro de su potencial, a los 17 años se trasladó a París para continuar con su formación en la industria. Allí estudió en escuelas como École des Beaux-Arts y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Valentino junto a una de sus grandes amigas Elizabeth Taylor
Valentino junto a una de sus grandes amigas Elizabeth Taylor

Fue entonces cuando supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron y que lo pondrían cerca de Cristóbal Balenciaga, Jean Dèsses y Guy Laroche, de quienes aprendió todo lo que vendría después. Así, en 1959, regresó a Roma, donde abrió su propio estudio en la Via Condotti.

¿De qué murió Valentino?

Valentino estaba retirado del mercado desde 2008. Desde entonces poco se sabía de él e incluso su familia no dio demasiados detalles sobre lo que ocasionó su merte.

En tanto, sí se sabe que falleció en su residencia en Roma, en compañía de su familia y seres queridos. Se presume que su muerte se debió a causas naturales considerando su avanzada edad. 

Temas Relacionados

MÁS DE Moda
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS