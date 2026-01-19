¿De qué murió Valentino? El icónico diseñador italiano falleció a los 93 años

El mundo de la moda es inmenso y no deja de crecer. Sin embargo, hay una escueta lista de nombres asociadas directamente a este rubro sin la necesidad de dar muchos más detalles. El de Valentino es uno de ellos. Un ícono que este lunes falleció, enlutando a toda una industria.

Falleció el diseñador italiano Valentino a los 93 años

Valentino Garavani, su nombre completo, fue un diseñador italiano reconocido mundialmente por crear la marca de alta costura que lleva su nombre. Al día de hoy y habiéndose él retirado del mercado hace una veintena de años, continúa valorada como una de las más relevantes y prestigiosas del mundo.

Este lunes, su familia confirmó el fallecimiento a sus 93 años. Sin dudas, su legado quedará marcado en miles de diseños, pasarelas, tendencias e influencia en aquellos que se abrieron camino en esta industria.

Valentino, una vida de perseverancia y excelencia

Garavani nació el 11 de mayo de 1932 en Voghera, Lombardia. Desde pequeño se mostró interesado por la moda y fue así como se convirtió en ayudante de su tía, que era modista y de quien aprendió el oficio.

Muy seguro de su potencial, a los 17 años se trasladó a París para continuar con su formación en la industria. Allí estudió en escuelas como École des Beaux-Arts y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Valentino junto a una de sus grandes amigas Elizabeth Taylor

Fue entonces cuando supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron y que lo pondrían cerca de Cristóbal Balenciaga, Jean Dèsses y Guy Laroche, de quienes aprendió todo lo que vendría después. Así, en 1959, regresó a Roma, donde abrió su propio estudio en la Via Condotti.

¿De qué murió Valentino?

Valentino estaba retirado del mercado desde 2008. Desde entonces poco se sabía de él e incluso su familia no dio demasiados detalles sobre lo que ocasionó su merte.

En tanto, sí se sabe que falleció en su residencia en Roma, en compañía de su familia y seres queridos. Se presume que su muerte se debió a causas naturales considerando su avanzada edad.