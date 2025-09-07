El celular económico de Motorola que permite pagar y cargar la SUBE desde la pantalla: cuánto cuesta

La NFC (Near Field Communication) es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación y transferencia de datos entre dos dispositivos al acercarlos.

Accesible y con NFC: así es Moto G15, el interesante lanzamiento de Motorola.

De a poco, los nuevos celulares están mutando a este concepto que los convierte prácticamenete es una billetera desde donde realizar pagos sin contacto, ya sea una compra en una tienda como para pagar el transporte público, a la vez que permite acreditar las recargas de la SUBE con solo apoyar la tarjeta en el dispositivo.

Si bien tiempo atrás, apenas apareció la NFC, acceder a móviles con tal característica era bastante costoso, ahora se fue popularizando y es posible conseguir aparatos más accesibles que cuenten con esa tecnología.

El modelo accesible de Motorola con tecnología NFC

Motorola, por ejemplo, lanzó en el país el Moto G15: un smartphone económico que cuenta con NFC.

En cuanto al diseño y características, tiene terminaciones en cuero vegano, Android 15, un procesador octa core, 4 GB de RAM física y RAM Boost hasta 12 GB.

Se destaca su pantalla Full HD+ de 6,7″, que ofrece modo Brillo alto (hasta 1.000 nits) para una mejor visualización en cualquier condición de luz.

Permite fotos perfectas de colores vibrantes, sin importar la hora del día con un sistema de cámara de 50MP con IA, Night Vision Automático y lente ultra wide. Además, tiene una batería de 5.200 mAh con carga TurboPower.

Cuánto cuesta el Moto G15 con tecnología NFC

La versión con 128 GB de almacenamiento cuesta $259.999; mientras que la de 256 GB asciende a $299.999. Además, es posible adquirirlo en hasta 6 cuotas sin interés en la tienda oficial.