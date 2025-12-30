Decisión tomada: ¿es Feriado Puente este viernes 2 de enero de 2026 por Año Nuevo?

El Gobierno nacional decretó asueto administrativo para los empleados de la Administración Pública Nacional el 31 de diciembre de 2025, en la previa de Año Nuevo. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 883/2025, publicado en el Boletín Oficial.

La medida lleva la firma del presidente Javier Milei y del vocero presidencial Manuel Adorni, y busca facilitar los preparativos y los traslados familiares durante las fiestas de fin de año.

¿Es Feriado Puente este viernes 2 de enero de 2026 por Año Nuevo?

Más allá del asueto, el viernes 2 de enero de 2026 no será “feriado puente” y no habrá un fin de semana largo.

Los días no laborables por la llegada del nuevo año quedarán aislados en la mitad de la semana y a pesar de que muchos especulaban con la posibilidad de tener más días consecutivos de descanso, no será así.

Por qué el Gobierno decretó el asueto

Según el texto oficial, la fecha del 31 de diciembre tienen un fuerte significado cultural, social y familiar para los argentinos, ya que suelen estar asociadas a reuniones y celebraciones con seres queridos.

En ese sentido, el Gobierno consideró “oportuno facilitar la organización, el descanso y el disfrute de las festividades”, permitiendo que los trabajadores estatales cuenten con tiempo razonable para los preparativos, viajes y actividades propias de estas conmemoraciones.

Además, desde el Ejecutivo señalaron que la medida no implica ningún gasto adicional para el Estado y que tendrá un impacto positivo en el sector turístico, al favorecer los desplazamientos internos.

Calendario.

A quiénes alcanza el asueto del 31 de diciembre

El asueto alcanza exclusivamente al personal de la Administración Pública Nacional, es decir, a los organismos que dependen del Estado nacional.

Sin embargo, el decreto aclara que cada organismo deberá garantizar la continuidad de los servicios esenciales, especialmente en áreas sensibles.

Milei en AmCham 2025.

Qué servicios seguirán funcionando durante el asueto

A pesar del asueto administrativo, el Gobierno estableció que deberán funcionar con normalidad los servicios esenciales, entre ellos:

Salud

Seguridad

Emergencias

Cada dependencia será responsable de organizar guardias y esquemas de trabajo para asegurar la atención a la población.

Hospital de Pronta Atención de Argüello. Tiene clínica general, laboratorio, rayos x, quirófano para intervenciones menores, triage y una sala de espera. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Qué pasa con los bancos y entidades financieras

El decreto también especifica que la medida no incluye a los bancos ni a las entidades financieras. Por lo tanto, estas instituciones deberán trabajar con normalidad el 31 de diciembre.