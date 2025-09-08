Cuándo son las próximas elecciones 2025 en Argentina: qué se vota en octubre a nivel nacional

Luego de lo que fueron las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires este domingo, el calendario electoral todavía tiene el plato fuerte de octubre. Qué se vota y cuándo.

Cuándo son las próximas elecciones en Argentina

Los argentinos deberán volver a las urnas este año en el marco de las elecciones legislativas nacionales. Se trata de un proceso clave que definirá la nueva conformación del Congreso de la Nación. Según lo establecido en el Decreto 335/2025, publicado en el Boletín Oficial, los comicios generales se realizarán el domingo 26 de octubre. A diferencia de otros años, en esta oportunidad no habrá elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional, ya que fueron suspendidas por decisión del Congreso durante las sesiones extraordinarias.

Voto en la urna, imagen ilustrativa. Foto: Orlando Pelichotti

Qué se vota en las elecciones legislativas de octubre 2025

Las elecciones legislativas se celebran cada dos años y tienen como objetivo renovar parcialmente las dos cámaras del Congreso. En esta ocasión, se elegirán 127 diputados nacionales y 24 senadores.

En el caso del Senado, cada provincia elige a tres representantes: dos para la fuerza política más votada y uno para la segunda. En Diputados, en cambio, se utiliza el sistema proporcional D’Hondt, que distribuye las bancas en función de la población de cada distrito. Por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados, mientras que Tierra del Fuego solo tiene cinco.

Calendario electoral 2025: las fechas clave

El cronograma oficial marca una serie de instancias importantes para este año electoral:

21 de agosto : sorteo del orden en la Boleta Única Papel.

6 de septiembre : inicio de la campaña electoral.

16 de septiembre : comienzo de la campaña en medios de comunicación.

18 de octubre : prohibición de difundir encuestas.

24 de octubre : cierre de campaña y comienzo de la veda electoral.

26 de octubre : elecciones generales.

28 de octubre: inicio del escrutinio definitivo

Con estos pasos, Argentina se prepara para un nuevo turno electoral que definirá el rumbo político en el Congreso durante los próximos dos años.