Cuándo es La Noche de los Bares Notables en Buenos Aires y cuáles participarán en la edición 2025

La Noche de los Bares Notables 2025 ya tiene fecha confirmada en la Ciudad de Buenos Aires: se realizará el jueves 16 de octubre con más de 120 propuestas culturales y gastronómicas en 24 barrios porteños, desde las 17 h hasta la medianoche.

El evento, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, invita a vecinos y turistas a recorrer los bares notables de Buenos Aires, considerados parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Qué es La Noche de los Bares Notables

Se trata de una celebración que busca poner en valor la identidad de los bares porteños tradicionales, ofreciendo una experiencia única que combina gastronomía, música, arte y recorridos guiados. Durante la jornada habrá espectáculos gratuitos para toda la familia y menús especiales preparados por chefs invitados.

El restaurante Brighton es uno de los bares notables más importantes de la ciudad.

Actividades y espectáculos destacados

La programación completa podrá consultarse en festivalesba.org, pero algunos de los puntos más destacados de esta edición incluyen:

Concierto de Bernardo Baraj en el recientemente incorporado Josephina’s Café (Recoleta).

Espectáculo de bossa nova a cargo de Belén Pérez Muñiz en el Bar O Bar.

Presentaciones itinerantes del Dúo Criollo Argentino en los bares de San Telmo.

Recorrido guiado Derivas Urbanas , que unirá bares y arte alrededor de la calle Florida.

Una caminata fotográfica en el Abasto .

Talleres de modelo vivo, ilustración y collage en distintos espacios culturales.

Un recorrido en auto antiguo de los años 20 acompañado de un show de jazz itinerante, organizado por la AHRCC.

Pop up de cocinas: chefs invitados y menús especiales

Uno de los atractivos centrales será el Pop up de cocinas, donde reconocidos chefs intervendrán las cocinas de bares icónicos como Florida Garden, La Giralda, Café Margot, El Federal, La Poesía, Café Cortázar, Los Galgos y El Hipopótamo, entre muchos otros.

Entre los cocineros y especialistas invitados estarán Diego Gera, Liz Fonseca, Pedro Díaz, Santiago Amin, Gaspar Natiello, Facundo Bermejo, Gabriel Kogan y Julián Díaz, además de Wado Velázquez (barista) y Facundo Julio (bartender).

La Biela, en Recoleta, es uno de los bares notables más conocidos.

También participarán bares notables de Rosario en el marco del proyecto “Hermanamientos Bares Notables Rosario/Buenos Aires”, como El Bar Junior y El Comedor Balcarce, que ofrecerán platos en Paulín y El Federal.

Bares notables que se suman este año

La edición 2025 contará con espacios recientemente incorporados a la lista oficial de Bares Notables de Buenos Aires, entre ellos:

Josephina’s Café (Recoleta).

Confitería El Greco (Caballito).

Su inclusión reafirma el compromiso de la Ciudad en preservar y difundir estos lugares históricos que son parte esencial de la identidad porteña.

Cuándo es y cómo participar