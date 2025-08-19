Información General / Jubilados

Con DNI en mano, Javier Milei paga una compensación económica a jubilados en septiembre 2025

En septiembre, jubilados de Anses recibirán un plus junto con sus haberes según la terminación de su DNI.

Camila Charris
19 de agosto de 2025,

Si sos jubilado o conocés a alguien que lo sea, conviene estar atento al día exacto del cobro y verificar el monto total

El Gobierno Nacional anunció que en septiembre, los jubilados recibirán una compensación económica adicional junto con el aumento del 1,9 % derivado del ajuste por inflación.

Por DNI, cada jubilado beneficiario recibirá este refuerzo de forma automática sin necesidad de realizar trámites extras.

¿Cuánto van a cobrar?

El refuerzo es adicional, por la cifra de $70.000, que se destina tanto a los titulares del sueldo básico como a quienes cobran más, siempre y cuando no superen el límite de $390.213 en su ingreso total mensual de septiembre.

Según el anuncio oficial, los jubilados que cobran la mínima recibirán en total $390.213, que incluyen tanto el aumento como el bono complementario.

¿Cuándo se acreditará el pago?

El depósito está previsto para el 8 de septiembre, siguiendo el cronograma habitual de Anses por terminación del DNI. Conviene estar atento al día exacto del cobro y verificar el monto total.

Calendario completo para los jubilados: las fechas de cobro de la ANSES en septiembre 2025

Jubilados que no superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 8 de septiembre.
  • Documentos terminados en 1: 9 de septiembre.
  • Documentos terminados en 2: 10 de septiembre.
  • Documentos terminados en 3: 11 de septiembre.
  • Documentos terminados en 4: 12 de septiembre.
  • Documentos terminados en 5: 15 de septiembre.
  • Documentos terminados en 6: 16 de septiembre.
  • Documentos terminados en 7: 17 de septiembre.
  • Documentos terminados en 8: 18 de septiembre.

Jubilados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de septiembre.
  • Documentos terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.
  • Documentos terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.
  • Documentos terminados en 8 y 9: 26 de septiembre.
  • Documentos terminados en 9: 19 de septiembre.

