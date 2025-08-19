Con DNI en mano, Javier Milei paga una compensación económica a jubilados en septiembre 2025

El Gobierno Nacional anunció que en septiembre, los jubilados recibirán una compensación económica adicional junto con el aumento del 1,9 % derivado del ajuste por inflación.
Por DNI, cada jubilado beneficiario recibirá este refuerzo de forma automática sin necesidad de realizar trámites extras.
¿Cuánto van a cobrar?
El refuerzo es adicional, por la cifra de $70.000, que se destina tanto a los titulares del sueldo básico como a quienes cobran más, siempre y cuando no superen el límite de $390.213 en su ingreso total mensual de septiembre.
Según el anuncio oficial, los jubilados que cobran la mínima recibirán en total $390.213, que incluyen tanto el aumento como el bono complementario.
¿Cuándo se acreditará el pago?
El depósito está previsto para el 8 de septiembre, siguiendo el cronograma habitual de Anses por terminación del DNI. Conviene estar atento al día exacto del cobro y verificar el monto total.
Calendario completo para los jubilados: las fechas de cobro de la ANSES en septiembre 2025
Jubilados que no superan el haber mínimo
- Documentos terminados en 0: 8 de septiembre.
- Documentos terminados en 1: 9 de septiembre.
- Documentos terminados en 2: 10 de septiembre.
- Documentos terminados en 3: 11 de septiembre.
- Documentos terminados en 4: 12 de septiembre.
- Documentos terminados en 5: 15 de septiembre.
- Documentos terminados en 6: 16 de septiembre.
- Documentos terminados en 7: 17 de septiembre.
- Documentos terminados en 8: 18 de septiembre.
Jubilados que superan el haber mínimo
- Documentos terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.
- Documentos terminados en 2 y 3: 23 de septiembre.
- Documentos terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.
- Documentos terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.
- Documentos terminados en 8 y 9: 26 de septiembre.
- Documentos terminados en 9: 19 de septiembre.