Con DNI en mano, Javier Milei paga una compensación económica a jubilados en septiembre 2025

El Gobierno Nacional anunció que en septiembre, los jubilados recibirán una compensación económica adicional junto con el aumento del 1,9 % derivado del ajuste por inflación.

Por DNI, cada jubilado beneficiario recibirá este refuerzo de forma automática sin necesidad de realizar trámites extras.

¿Cuánto van a cobrar?

El refuerzo es adicional, por la cifra de $70.000, que se destina tanto a los titulares del sueldo básico como a quienes cobran más, siempre y cuando no superen el límite de $390.213 en su ingreso total mensual de septiembre.

Según el anuncio oficial, los jubilados que cobran la mínima recibirán en total $390.213, que incluyen tanto el aumento como el bono complementario.

¿Cuándo se acreditará el pago?

El depósito está previsto para el 8 de septiembre, siguiendo el cronograma habitual de Anses por terminación del DNI. Conviene estar atento al día exacto del cobro y verificar el monto total.

Calendario completo para los jubilados: las fechas de cobro de la ANSES en septiembre 2025

Jubilados que no superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0: 8 de septiembre.

Documentos terminados en 1: 9 de septiembre.

Documentos terminados en 2: 10 de septiembre.

Documentos terminados en 3: 11 de septiembre.

Documentos terminados en 4: 12 de septiembre.

Documentos terminados en 5: 15 de septiembre.

Documentos terminados en 6: 16 de septiembre.

Documentos terminados en 7: 17 de septiembre.

Documentos terminados en 8: 18 de septiembre.

Jubilados que superan el haber mínimo