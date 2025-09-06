Cómo va a estar el clima este domingo para las elecciones en Buenos Aires

Este domingo 7 de septiembre se eligen cargos municipales y provinciales en Buenos Aires en una nueva jornada electoral. El voto es obligatorio para todos los bonaerenses que tienen entre 18 y 70 años. Para poder votar hay que tener, al menos, 16 años cumplidos, presentar el último DNI vigente y aparecer en el padrón electoral.

Clima para este domingo de elecciones en Buenos Aires

De acuerdo a lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico, este día electoral, la región más cercana al AMBA tendrá una temperatura máxima de 15 grados y una mínima de 5. Hay que ir abrigado para enfrentar una posible fila en las escuelas bonaerenses.

Más al centro de la provincia, cerca de La Pampa, la mínima llegaría a los 2 grados y la máxima a 15.

Imagen ilustrativa.

De cuánto es la multa por no votar en las Elecciones de Buenos Aires

Si no acudís a presentar el sufragio, y no justificas tu accionar, la multa va desde $1.000 hasta $2.000, según la cantidad de faltas que tengas en anteriores ocasiones. Pero también, aquellas personas que no vayan a votar, podrían tener problemas a la hora de realizar ciertos trámites administrativos.

Cuáles son los motivos que permiten no ir a votar

Enfermedad o imposibilidad por fuerza mayor.

Estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación el día de la elección.

Ser juez o auxiliar de la Justicia.

Trabajar en organismos o empresas de servicios públicos.

Qué NO se puede hacer en la veda electoral

Según explica el sitio Argentina.gob.ar, estas actividades están prohibidas durante la veda en la provincia de Buenos Aires:

Se prohíbe realizar actos públicos de campaña

Se prohíbe el proselitismo electoral, incluidos los avisos publicitarios y el reparto de boletas y la apertura y funcionamiento de locales partidarios

También se prohíben posteos en redes sociales y la actividad online destinada a promover el voto de un candidato en particular.

Se prohíbe la publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos preelectorales, una medida que estará vigente hasta las 22 del domingo.

La venta de bebidas alcohólicas quedará restringida a partir de las 20 del sábado.

La portación de armas está prohibida durante la veda electoral

Se prohíben los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.