Certificación Negativa de ANSES: qué es, para qué sirve y cómo sacarla paso a paso

La Certificación Negativa de ANSES se volvió un comprobante fundamental para miles de personas que deben acreditar su situación laboral y previsional ante organismos públicos, entidades educativas, bancos, obras sociales o programas provinciales y municipales.

Es una constancia oficial, gratuita y de obtención sencilla, que resulta indispensable para numerosos trámites administrativos.

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que depende del Ministerio de Capital Humano, destacan que este documento puede gestionarse de manera totalmente online, sin necesidad de acercarse a una oficina ni pedir turno con anticipación.

Qué es la Certificación Negativa

La Certificación Negativa es un documento emitido por ANSES que acredita que una persona no registra determinadas situaciones dentro del sistema de la seguridad social.

De manera sencilla, sirve para constatar que, al momento de la consulta, el ciudadano no percibe ingresos formales ni prestaciones administradas por el organismo.

Este comprobante suele ser requerido para distintos trámites, como el acceso a servicios de salud, la inscripción en programas sociales, la solicitud de becas, gestiones ante bancos o para justificar ingresos nulos o inexistentes. También puede ser solicitado por empleadores, universidades y organismos provinciales o municipales.

En la certificación se deja constancia de que la persona no figura, entre otros ítems, con:

Declaraciones juradas como trabajador en relación de dependencia.

Aportes o pagos como autónomo, monotributista o personal de casas particulares.

Cobro de asignaciones familiares, Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación por Embarazo.

Percepción de programas sociales, Progresar o la Prestación por Desempleo.

Beneficios previsionales vigentes o trámites jubilatorios nacionales en curso.

Cobertura de obra social.

Además, el documento informa si la persona está inscripta como monotributista social, un dato relevante para múltiples gestiones administrativas.

Cómo tramitar la Certificación Negativa

El trámite para obtener la Certificación Negativa es simple y puede realizarse de forma online, ya sea desde una computadora o un celular. ANSES habilita dos canales oficiales para gestionarla: su sitio web y la aplicación mi ANSES.

Para descargarla desde la web, hay que ingresar a la página oficial y seleccionar la opción “Certificación Negativa”. El sistema solicita el número de CUIL y el período a consultar, que debe ubicarse dentro de los últimos seis meses. Al completar esos datos, la constancia se genera al instante y puede descargarse o imprimirse.

También es posible hacer el trámite desde la app mi ANSES, disponible para dispositivos móviles. En ese caso, se ingresa con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se accede al apartado “Mis datos” y se elige la opción correspondiente a la Certificación Negativa.

Desde el organismo remarcan que no hace falta la firma ni el sello de un agente de ANSES, ya que el documento emitido por canales digitales tiene plena validez legal.