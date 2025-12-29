ANSES aclaró en qué consiste el nuevo sistema de verificación de datos: ¿sigue siendo obligatoria la Libreta AUH?

Un reciente cambio comunicado por ANSES en relación a un nuevo sistema de verificación de datos generó cierta confusión en los beneficiarios, obligando a la administración a aclarar algunos puntos sobre la obligatoriedad de documentos a presentar y alcance de la medida.

Los cambios de controles rigen para un cierto grupo que recibe la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero la modificación presentó ciertas dudas, en especial acerca de la obligatoriedad de presentar la Libreta anual.

Así las cosas, ANSES aclaró qué aspectos fueron modificados, a quiénes alcanza la excepción y quiénes deben seguir presentando el trámite para dejar de percibir el monto correspondiente o que el beneficio les sea suspendido.

En qué consisten los cambios establecidos por ANSES

La Resolución 1170/2025 incorporó un sistema de verificación automática de datos, mediante el cruce de información con otros organismos del Estado. El objetivo es agilizar la validación de controles de salud y del calendario de vacunación, pero no todos los beneficiarios están incluidos.

La excepción de presentar la Libreta AUH contempla a niñas y niños de hasta 4 años inclusive cuyos controles médicos y vacunas estén correctamente cargados en los registros nacionales. De esa manera, el organismo valida la información automáticamente y habilita el cobro del 100% del haber mensual, sin necesidad de presentar el formulario.

Sin embargo, quienes presentes datos incompletos, errores o falta de registros en los sistemas oficiales, deberán presentar la Libreta de forma tradicional para evitar la suspensión del beneficio o la retención del 20% del monto mensual.

Quiénes deben presentar la Libreta AUH y hasta cuándo hay tiempo

La presentación anual de la Libreta AUH continúa siendo obligatoria para niñas, niños y adolescentes de 5 a 18 años, ya que la acreditación de la escolaridad sigue requiriendo validación manual.

También deberán hacer lo propio los menores de hasta 4 años cuyos controles de salud o vacunación no figuren cargados en el sistema, así como quienes buscan cobrar el 20% retenido de períodos anteriores.

El plazo para presentar la Libreta vence el 31 de diciembre y su validación permite liberar el monto retenido, que ANSES suele pagar aproximadamente 60 días después de la aprobación. Quienes no cumplan con el trámite dentro del plazo no cobrarán el dinero acumulado y podrían correr con una suspensión temporal del pago mensual hasta regularizar la situación.

Cabe mencionar que en enero de 2026, el valor total de la AUH por hijo será de $125.554,30. De ese monto, se deposita el 80% cada mes y se retiene el 20% restante. Ese saldo se pone a disposición una vez aprobada la Libreta o realizada la validación automática de los controles correspondientes.

Ante este nuevo escenario, desde ANSES recomiendan: