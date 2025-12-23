El calor que fue poniéndose más intenso desde el domingo en adelante, llegando a este martes pesado, muy húmedo, y pasando cómodamente los 30°, trajo consigo chaparrones aislados y un viento fuerte por la tarde en el AMBA.

¿Cambia el pronóstico de Nochebuena con la lluvia de este martes? Foto Federico Lopez Claro

El cielo estuvo mayormente despejado durante toda la jornada, hasta que cerca de las 17 hs aparecieron algunas tormentas, favorecidas por la marcada inestabilidad atmosférica.

La pregunta es si este cambio rotundo modificará también el clima de de la Nochebuena y la Navidad, que en la previa -hace unos días- prometía “mesa afuera”. Todo parece indicar que estaremos frente a una fiesta calurosa... y pasada por agua.

Cómo estará el clima en Nochebuena

Según consigna Meteored, el miércoles 24 el calor será sofocante durante el día, con mínimas que llegarán a los 22 °C. Los vientos serán inicialmente leves del norte, pero rotarán al sudoeste y luego al sur hacia el final del día, en respuesta al avance del frente frío.

Cuando el frío comience a avanzar, irá dejando lluvias y tormentas a su paso, de distinta intensidad. A la tarde habrá mayor nubosidad con relación a la mañana, pero todavía se sentirá mucha humedad y el calor tampoco abandonará el escenario: las máximas podrían llegar a 34°, sin mencionar la sensación térmica.

Algunos pronósticos hablan de lluvias a la madrugada y probablemente tormentas eléctricas a la tarde -antes de la cena-, otros directamente hablan de “mesa adentro”, ya que podría llover a las 21hs, momento clave de la reunión.

Qué pasará en Navidad, el jueves 25

Quienes crean que las lluvias dejarán un clima fresco y amigable para la Navidad, se equivocan. El jueves 25 será muy caluroso, con sol pleno y vientos moderados del sudeste y este. Además, no habrá probabilidad de lluvias.

Con el correr de la jornada, las temperaturas descenderán muy despacio, con valores que oscilarán entre 20° y 30°.