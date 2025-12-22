Mesa adentro o mesa afuera: cómo estará el clima en Nochebuena y Navidad en Buenos Aires

Con la llegada de Nochebuena y Navidad, muchas familias comienzan a definir los últimos detalles de los festejos, y una de las preguntas clave es dónde armar la mesa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico del tiempo para esta semana y confirmó que el calor será protagonista, con máximas que superarán los 30 grados en gran parte del país.

Según los especialistas, el miércoles 24 de diciembre se perfila como una jornada muy calurosa, mientras que el jueves 25 presentará un leve alivio térmico, aunque seguirá el tiempo estable.

Cómo estará el clima en Nochebuena

Para la madrugada y la mañana del miércoles 24, se espera una temperatura cercana a los 26 grados, con cielo parcialmente nublado y vientos del noreste entre 7 y 12 km/h.

Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá nublado, con una temperatura máxima de 33 grados. El viento soplará del noreste con intensidades de entre 13 y 22 km/h, y la probabilidad de precipitaciones será baja, de hasta un 10%.

Las condiciones indican que el clima será estable, aunque el calor podría sentirse con mayor intensidad durante las horas previas a la cena.

Pronóstico del tiempo para Navidad

El jueves 25 de diciembre llegará con una mínima de 21 grados y una máxima de 29 grados, con cielo algo a mayormente nublado hacia la tarde y la noche. No se esperan lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar del día al aire libre, aunque con temperaturas todavía elevadas.

Pan dulce de Navidad

Pronóstico extendido: día por día

Lunes 22 de diciembre : cielo mayormente nublado durante la mañana y la tarde, mejorando hacia la noche. Temperaturas entre 24 y 29 grados , con vientos del sureste y este de hasta 31 km/h .

Martes 23 de diciembre : mínima de 22 grados y máxima de 32 grados . Probabilidad de tormentas aisladas entre el 10 % y el 40 % durante la madrugada.

Miércoles 24 de diciembre (Nochebuena) : mínima de 26 grados , máxima de 33 grados , cielo parcialmente nublado y baja chance de lluvias.

Jueves 25 de diciembre (Navidad) : mínima de 21 grados , máxima de 29 grados , cielo algo a mayormente nublado.

Viernes 26 de diciembre: cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, con mejoras hacia la tarde. Se esperan ráfagas de viento de hasta 59 km/h. Temperaturas entre 22 y 32 grados.

¿Mesa adentro o afuera?

Con este panorama, el SMN anticipa una Nochebuena calurosa y sin lluvias importantes, ideal para festejos al aire libre, aunque se recomienda buscar sombra y mantenerse hidratado. Para Navidad, el leve descenso de temperatura brindará condiciones más agradables, especialmente durante la tarde y la noche.