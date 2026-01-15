Cálida y transparente: el fenómeno que cambió el agua en la Costa Atlántica y que permanecerá toda la temporada

Los argentinos estamos orgullosos de nuestra costa, de nuestro mar y sus playas. Pero, también lo sabemos, el primer contacto con sus aguas es para valientes por lo frías que suelen estar. Sin embargo, este verano sorprendió con un particular fenómeno: como nunca, el mar está tibio y mucho más transparente.

Playa Serena. Una joya oculta en Mar del Plata.

Pedro Di Nezio, doctor en Meteorología y Oceanografía especializado en atmósfera y océanos, aseguró que se trata de un hecho inusual que tiene una explicación. Actualmente, según evidencian los satélites, el mar está unos 3 °C por encima del promedio histórico.

“El valor habitual para enero en la Costa Atlántica argentina ronda los 20 °C. Este año, en cambio, se están registrando temperaturas cercanas a los 23 °C. Esta temperatura se asemeja a la que se puede encontrar, por ejemplo, en el sur de Brasil", dice Di Nezio.

Hay una razón. El especialista señala que si bien nuestras costas están dominadas por la Corriente de Malvinas, que transporta aguas frías desde la Antártida hacia el norte, esta temporada ocurrió algo particular: como nunca, la Corriente de Brasil llegó bien al sur.

Mar del Plata sin gente este viernes 2 de enero

Por qué este verano las aguas están más cálidas

“Los satélites muestran que, de manera inusual, la Corriente de Brasil se ha desplazado más al sur de lo habitual. Eso permitió que aguas más cálidas se acerquen a nuestra costa y bañen gran parte del litoral bonaerense. El resultado: temperaturas del mar claramente superiores a las normales”, indicó Di Nezio.

Por qué este verano las aguas están más transparentes

Aparte de la temperatura, los vacacionistas notaron otro detalle durante estos meses: el agua está más transparente. Como es de esperarse, también tiene una explicación oceanográfica.

“Las aguas frías de la Corriente de Malvinas suelen ser ricas en nutrientes y fitoplancton, lo que les da ese típico tono verdoso o amarronado. En cambio, las aguas tropicales tienen menos fitoplancton, por lo que se ven más claras y reflejan mejor el color del cielo, generando ese aspecto ‘caribeño’“, indicó.

En resumen, el fenómeno natural y costero que provocó estas agradables consecuencias, es el desplazamiento de una corriente oceánica. Según el especialista, lo más probable es que perdure varios meses. Por lo pronto, hasta finalizar el verano las playas bonaerenses tendrán esas hermosas características.