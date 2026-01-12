Calendario ANSES enero 2026: qué día se cobran jubilaciones y pensiones esta semana dependiendo el DNI

El calendario de pagos de Anses para enero de 2026 ya está definido y, en este artículo, repasamos quiénes y qué día deben cobran jubilaciones y pensiones.

Además, cabe destacar que enero llegó con una nueva actualización en los haberes previsionales y sociales que surge del último dato de inflación informado por el Indec, correspondiente a noviembre de 2025, y se aplicará bajo el esquema de movilidad mensual atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El sistema vigente establece incrementos automáticos con un desfasaje de dos meses, por lo que la variación de precios registrada en noviembre impactó directamente en los pagos del primer mes del año.

Este el calendario de pagos de la semana del 12 de enero 2026

Aquellas jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo se cobrarán:

Documentos terminados en 1: lunes 12

Documentos terminados en 2: martes 13/1

Documentos terminados en 3: miércoles 14/1

Documentos terminados en 4: jueves 15/1

Documentos terminados en 5: viernes 16/1

De cuánto es el aumento de Anses en enero de 2026

Según el Indec, el IPC de noviembre fue del 2,47%. Ese será el porcentaje de aumento que Anses trasladará a:

Jubilaciones y pensiones

Pensiones no contributivas

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Asignaciones familiares y sociales

La actualización se suma a los incrementos previos:

Octubre: 1,9%

Noviembre: 2,1%

Diciembre: 2,3%

Este mecanismo busca mantener los ingresos alineados a la evolución de la inflación, con ajustes más frecuentes que el esquema anterior.

Jubilación mínima en enero y bono de Anses: cómo queda el monto

Con los valores vigentes desde diciembre, la jubilación mínima es de $349.303,33. Con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total asciende a $419.303,33.

El aumento del 2,47% en enero se aplica sobre el haber base, en línea con el índice de inflación correspondiente al mes tomado como referencia.

Cómo quedan las pensiones con el aumento de enero

El ajuste también alcanza a otras prestaciones previsionales:

PUAM: $279.443,60 - con bono: $349.443,60

Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: $244.523,04 - con bono: $314.523,04

Pensión para madres de siete hijos: $349.303,33 (equivale a la jubilación mínima)

En todos los casos, los montos finales dependen de la confirmación oficial del bono mensual por parte del Gobierno.



