Calendario Anses enero 2026: cuánto aumentan las jubilaciones, pensiones y asignaciones

El calendario de pagos de Anses para enero de 2026 llegará con una nueva actualización en los haberes previsionales y sociales. El ajuste surge del último dato de inflación informado por el Indec, correspondiente a noviembre de 2025, y se aplicará bajo el esquema de movilidad mensual atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El sistema vigente establece incrementos automáticos con un desfasaje de dos meses, por lo que la variación de precios registrada en noviembre impacta directamente en los pagos del primer mes del año próximo.

De cuánto será el aumento de Anses en enero de 2026

Según el Indec, el IPC de noviembre fue del 2,47%. Ese será el porcentaje de aumento que Anses trasladará a:

Jubilaciones y pensiones

Pensiones no contributivas

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Asignaciones familiares y sociales

La actualización se suma a los incrementos previos:

Octubre: 1,9%

Noviembre: 2,1%

Diciembre: 2,3%

Este mecanismo busca mantener los ingresos alineados a la evolución de la inflación, con ajustes más frecuentes que el esquema anterior.

Calendario de pagos.

Jubilación mínima en enero y bono de Anses: cómo queda el monto

Con los valores vigentes desde diciembre, la jubilación mínima es de $349.303,33. Si se mantiene el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total asciende a $419.303,33.

El aumento del 2,47% en enero se aplicará sobre el haber base, en línea con el índice de inflación correspondiente al mes tomado como referencia.

Cómo quedan las pensiones con el aumento de enero

El ajuste también alcanza a otras prestaciones previsionales:

PUAM: $279.443,60 - con bono: $349.443,60

Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: $244.523,04 - con bono: $314.523,04

Pensión para madres de siete hijos: $349.303,33 (equivale a la jubilación mínima)

En todos los casos, los montos finales dependen de la confirmación oficial del bono mensual por parte del Gobierno.

Cómo hacer el trámite de ANSES para evitar que se suspenda la jubilación al radicarse en el exterior.

Aumento en la AUH y asignaciones sociales en enero 2026

El incremento del 2,47% también se traslada a las asignaciones administradas por Anses:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.529,58

AUH por Discapacidad: $408.697,46

Asignación por Embarazo: $118.454,32 por hijo

En el caso de la AUH y la Asignación por Embarazo, Anses mantiene el esquema de pago del 80% mensual, con el 20% retenido que se cobra tras la presentación de la Libreta anual.

Calendario Anses enero 2026: qué tener en cuenta

El aumento se basa en la inflación de noviembre 2025

Se aplica de forma automática

Alcanza a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones

El bono sigue siendo una definición clave para el ingreso final

Anses publicará en las próximas semanas el calendario oficial de pagos de enero de 2026, con fechas según terminación de DNI.