Anticiparon una tormenta para Año Nuevo: las provincias bajo alerta amarilla

En la previa a la conmemoración de Año Nuevo este miércoles 31 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormenta. La advertencia afecta a diferentes localidades distribuidas a lo largo de nueve provincias de Argentina.

A nivel general, el ente nacional prevé que el fenómeno climático inicie en el transcurso de la tarde y se extienda hasta el anochecer. Además, estimó una precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros de agua.

Posteriormente, a través de su página web, detalló la situación para las provincias de Salta, Jujuy, San Juan, Mendoza, San Luis, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En el sur del país, se espera una marcada presencia de las ráfagas de viento.

Qué dice la alerta amarilla por tormenta para Año Nuevo en cada provincia

Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego : el área será afectada por vientos fuertes del sudoeste rotando al sector sur, con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Río Negro y el noreste de Chubut: afectada por vientos fuertes del sudeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

San Juan : el área de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, que podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas.

Mendoza : el área de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, que podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas.

San Luis : la zona baja de Belgrano y de Juan Martín de Pueyrredón será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, que podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas.

Jujuy : las cordilleras de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, que podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas.

Salta: los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, de Molinos, de Rosario de Lerma y de San Carlos serán afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad, que podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas.

Recomendaciones ante alerta amarilla por tormentas