La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó de cuánto será el monto de las prestaciones sociales que se abonen durante enero, tales como AUH y la Tarjeta Alimentar.

En ese aspecto, ANSES aplicó en enero una actualización del 2,47% en la AUH, asignaciones familiares y haberes previsionales, acorde con el último IPC publicado. En tanto, hay otros beneficios que no fueron modificados.

ANSES confirmó de cuánto es el monto por AUH y Tarjeta Alimentar en enero de 2026

Cabe mencionar que la AUH y la Tarjeta Alimentar continúan pagándose de forma automática, es decir que no hay necesidad de realizar trámites adicionales.

Qué pasar con la Tarjeta Alimentar en 2026

Según confirmó el Ministerio de Capital Humano, la Tarjeta Alimentar seguirá vigente durante 2026, pero sin aumentos en enero. Este programa, al contrario de los antes mencionados, no se ajusta por movilidad, de modo que ANSES liquidará los mismos valores que rigieron durante 2025.

Con este beneficio se pretende garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y se deposita de manera directa junto con la prestación principal que cobra cada titular, sin inscripción previa.

El beneficio alcanza a quienes perciben:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Pensión No Contributiva para madres de siete hijos, con hijos menores o con Certificado Único de Discapacidad vigente

De cuánto es el monto confirmado para la Tarjeta Alimentar en enero 2026

Los valores oficiales que ANSES pagará en enero de 2026 son:

$52.250 por un hijo

$81.936 por dos hijos

$108.062 por tres o más hijos

Estos montos se mantienen sin cambios y se suman al valor correspondiente de la AUH o la prestación base.

AUH y Tarjeta Alimentar: este es el total que se percibirá este mes

Con el aumento del 2,47% en la AUH, los ingresos totales combinados quedan de la siguiente manera:

1 hijo: $152.664,40

2 hijos: $282.764,80

3 hijos: $409.305,20

4 hijos: $509.719,60

5 hijos: $610.134,00

6 hijos: $710.548,40

Los montos surgen de la suma del 80% de la AUH más la Tarjeta Alimentar correspondiente.