Alerta de la ANMAT: retiran del mercado lotes de leche infantil Nestlé por una peligrosa bacteria

Una noticia genera preocupación en las familias argentinas este martes. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) comunicó oficialmente que la firma Nestlé Argentina S.A. ha iniciado el retiro voluntario y preventivo de varios lotes de sus fórmulas lácteas en polvo para lactantes.

La medida urgente se tomó tras detectar en los productos la presencia de la bacteria Bacillus Cereus, un microorganismo que puede generar toxinas peligrosas y provocar cuadros de intoxicación alimentaria en los bebés a las pocas horas de su consumo.

ANMAT.

¿Cuáles son los productos afectados?

Según detalló la autoridad sanitaria, la medida abarca productos de elaboración nacional y un lote importado proveniente de Suiza, los cuales fueron distribuidos en la provincia de Santa Fe y poseen fechas de vencimiento entre diciembre de 2026 y junio de 2027.

Es fundamental que los padres revisen las latas que tengan en casa. Los productos implicados son la Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO (en presentaciones de 400 y 800 gramos) y la fórmula especial Nestlé Alfamino.

El listado exacto de los lotes retirados

NAN Optipro 1 c/HMO (400 g): Lotes 517628872A (vence 31/12/2026), 524128872A (28/02/2027) y 524728872A (31/03/2027).

NAN Optipro 1 c/HMO (800 g): Lotes 517628872A (31/12/2026), 522828872A y 524128872A (28/02/2027), 528928872A, 528928872B y 529028872A (30/04/2027), y los lotes 533228872B y 533328872A (31/05/2027).

Nestlé Alfamino (400 g - Importado): Lote 51690017Y1 (vence 30/06/2027).

Leche de fórmula.

Los riesgos para la salud

La bacteria hallada tiene la capacidad de formar esporas resistentes y producir la toxina Cereulida. Desde la ANMAT explicaron que la ingesta de estos productos contaminados puede desencadenar síntomas como diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y fiebre en los lactantes.

¿Qué hacer si tenés estos productos?

La recomendación oficial de la ANMAT a la población es abstenerse de consumir estos productos si ya fueron adquiridos y se encuentran en su poder. Asimismo, se solicitó a los comercios, tanto tiendas físicas como plataformas virtuales, que retiren inmediatamente las latas de la venta y se comuniquen con sus proveedores.

Para gestionar el cambio o realizar consultas, la empresa puso a disposición una línea de atención al consumidor: 0800-999-8100 (opción 3), además de sus canales digitales habituales.

Esta acción preventiva busca evitar riesgos mayores, en línea con los controles habituales del organismo, que meses atrás también intervino para prohibir la venta de productos de la marca “Mami Keto” por falta de registros sanitarios.