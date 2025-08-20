A qué hora deja de llover hoy miércoles 20 de agosto en Buenos Aires

Las lluvias que afectan a Buenos Aires y alrededores continúan este miércoles debido al sistema de baja presión conocido como ciclogénesis, que comenzó a retirarse lentamente del territorio nacional.

A qué hora deja de llover en Buenos Aires

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno dejará inestabilidad hasta horas de la tarde, cuando el mal tiempo empiece a ceder. Pero se espera que a partir de las 11 de la mañana comience a bajar la intensidad de las lluvias.

Lluvia y tormenta en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Gente con paraguas en zona de Palermo. (Foto Federico Lopez Claro)

Desde Meteored explicaron que el sistema “se desplaza hacia el sudeste, alejándose por la costa bonaerense hacia el Mar Argentino y posteriormente hacia el Océano Atlántico”, aunque las condiciones seguirán inestables durante parte del día.

El clima de este miércoles 20 de agosto

En cuanto a las temperaturas, este miércoles se registran valores frescos, con una mínima de 13° y una máxima de 17°. Para el jueves 21, el SMN anticipa un cielo parcialmente despejado, con mínima de 9° y máxima de 18°, lo que marcará un breve respiro de las precipitaciones.

Sin embargo, el mal tiempo no se despide del todo: para el viernes 22 se pronostican chaparrones durante toda la jornada, en paralelo con una alerta amarilla por vientos en la provincia de Buenos Aires.

Además, los meteorólogos advirtieron que en las próximas 48 a 72 horas otro sistema ingresará desde el Pacífico, desmejorando nuevamente las condiciones climáticas en la franja oeste del país y motivando la emisión de nuevos alertas.