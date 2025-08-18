Información General / Clima

Clima: cuándo son los 3 días de lluvia en Buenos Aires, según Meteored

El pronóstico anticipa probabilidades de lluvias consecutivas en Buenos Aires.

18 de agosto de 2025

Alerta por una nueva ciclogénesis con fuertes vientos y lluvias: qué es y cuándo arrasará en Buenos Aires.

Pasado el finde largo y los días de descanso, es hora de comenzar una nueva semana. El clima siempre es un factor fundamental para que las personas planifiquen sus actividades diarias y siempre es recomendable mirar como está antes de salir a cualquier lado. Más en esta semana, que se esperan variaciones fuertes, según Meteored.

Clima de hoy y la semana en Buenos Aires, según Meteored

Según la web que regula el clima en Argentina, la semana comenzará con altas probabilidades de lluvia en Buenos Aires. Un 90% que podría llegar en las últimas horas de la jornada. Sin embargo, se extenderían durante todo el martes de manera moderada y débil.

La tendencia del clima se mantendrá hasta la tarde noche del miércoles, que se espera que cesen las lluvias, para darle lugar a un cielo más despejado. Luego, el jueves y el viernes tendrán días despejados con sol durante las mañanas y tardes.

Temperaturas de la semana en Buenos Aires, según Meteored

  • Lunes: Mínima de 12 grados, máxima de 17.
  • Martes: Mínima de 14 grados, máxima de 17
  • Miércoles: Mínima de 13 grados, máxima de 19.
  • Jueves: Mínima de 10 grados, máxima de 16.
  • Viernes: Mínima de 11 grados, máxima de 18.

