Clima: cuándo son los 3 días de lluvia en Buenos Aires, según Meteored

Pasado el finde largo y los días de descanso, es hora de comenzar una nueva semana. El clima siempre es un factor fundamental para que las personas planifiquen sus actividades diarias y siempre es recomendable mirar como está antes de salir a cualquier lado. Más en esta semana, que se esperan variaciones fuertes, según Meteored.

Clima de hoy y la semana en Buenos Aires, según Meteored

Según la web que regula el clima en Argentina, la semana comenzará con altas probabilidades de lluvia en Buenos Aires. Un 90% que podría llegar en las últimas horas de la jornada. Sin embargo, se extenderían durante todo el martes de manera moderada y débil.

Se esperan lluvias para la Ciudad de Buenos Aires

La tendencia del clima se mantendrá hasta la tarde noche del miércoles, que se espera que cesen las lluvias, para darle lugar a un cielo más despejado. Luego, el jueves y el viernes tendrán días despejados con sol durante las mañanas y tardes.

Lluvia y baja de temperatura en Córdoba tras la ola de calor. (Ramiro Pereyra/ La Voz)

Temperaturas de la semana en Buenos Aires, según Meteored