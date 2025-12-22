Registro alentador del yaguareté en el Parque Provincial Urugua-í.

Un nuevo registro del yaguareté volvió a generar optimismo entre los equipos de conservación que trabajan en la selva misionera. A través de cámaras trampa instaladas en senderos del Destacamento Uruzú, dentro del Parque Provincial Urugua-í, se confirmó la presencia de Porá, una hembra de yaguareté conocida y monitoreada desde hace años, que fue captada caminando junto a otro ejemplar aún no identificado.

El hallazgo, registrado el lunes 22 de diciembre, se produjo en una de las áreas protegidas más importantes para la especie en la provincia. Además de aportar información clave para los programas de seguimiento, el avistamiento refuerza el valor estratégico del Parque Provincial Urugua-í como refugio y corredor biológico fundamental para la supervivencia del mayor felino de América.

Las imágenes obtenidas muestran a ambos animales desplazándose juntos, una situación poco frecuente que abre nuevas hipótesis sobre la dinámica reproductiva de la especie y la posible presencia de un macho estable en la zona. Este tipo de indicios resulta especialmente alentador en el marco de la conservación del yaguareté, una especie catalogada como críticamente amenazada.

Desde las organizaciones dedicadas a la protección de la fauna destacan que cada registro de este tipo representa un avance significativo. En un contexto de fuertes presiones sobre el ambiente natural, la confirmación de la presencia de ejemplares en áreas protegidas es interpretada como una señal positiva de que los esfuerzos de conservación y monitoreo continúan dando resultados en Misiones.