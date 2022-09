Puerto Iguazú: este sábado, las Cataratas recibieron al turista un millón

Este sábado, en el marco de un nuevo Aniversario de Puerto Iguazú, el turista un millón en visitar las Cataratas Héctor Padilla, llegó la localidad desde Pinamar junto a sus dos hijos de 6 y 12 años, y con su esposa. “Tengo un hijo en San Vicente, vengo todos los años a verlo y ahora vine a conocer a mi nieto. Hace 30 años vivo en Pinamar, es una ciudad hermosa y turística pero mi provincia es mi provincia así que vengo todos los años de vacaciones acá”, comentó Padilla.

Además, expresó una gran sorpresa por la mención que le otorgaron: “La primera vez que me regalan algo, aparte de haberme recibido como me recibieron estoy agradecido y una sorpresa terrible porque no sabíamos”, amplió.

Acompañando al gobernador Oscar Herrera Ahuad, estuvieron también José María Arrúa, ministro de Turismo, el biólogo Atilio Guzmán, intendente del Parque Nacional Iguazú, el ministro de Cultura, Joselo Schuap; empresarios y operadores que premiaron a la familia.

El turista un millón con su familia en el Parque Nacional Iguazú Foto: misiones online

Después de la pandemia, la ciudad logró recuperarse como destino turístico y el crecimiento del rubro retomó valores similares a los pre pandemia. En esta línea, “cada vez que vuelvo es una sorpresa siempre, volver todos los años a ver algo distinto, la verdad que estoy muy contento con la provincia que tengo”, manifestó el turista un millón.

Por otro lado, Rosalía, esposa de Héctor, contó que en su caso es la primera vez visitaba las Cataratas: “No lo esperábamos este recibimiento”, señaló.