La Policía de Misiones desmanteló un aguantadero en el barrio 1° de Mayo de Puerto Iguazú, donde funcionaba un presunto punto de narcomenudeo. En el operativo, denominado “Narcofreezer”, fueron detenidos una mujer de 39 años y tres adolescentes, dos de ellos hijos de la mujer, sorprendidos mientras acondicionaban marihuana para su comercialización.

Durante el allanamiento, los efectivos hallaron casi 14 kilos de flores de cannabis fraccionadas, ocultas en una heladera. Parte de la droga estaba refrigerada y congelada, un método empleado para conservar la sustancia y reducir los olores. Según la investigación, los involucrados utilizaban la palabra “hielo” como código para referirse a la marihuana.

La pesquisa se originó a partir de una denuncia por amenazas con arma de fuego en la zona, que derivó en semanas de vigilancia encubierta. En ese marco, se confirmó que la motocicleta utilizada por los sospechosos era robada en Puerto Esperanza, lo que motivó la intervención judicial.

Puerto Iguazú: desarticulan un punto de narcomenudeo y secuestran 14 kilos de marihuana.

En el procedimiento también se incautaron un revólver calibre 38 con cinco cartuchos, tres teléfonos celulares, la motocicleta y otros elementos vinculados a la causa. Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal de Eldorado, mientras la Policía busca a un quinto implicado ya identificado.