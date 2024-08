Puerto Esperanza: otorgan dinero a cursos de último año de secundaria para cubrir la recepción.

El municipio de Puerto Esperanza, con la aprobación del Concejo Deliberante, ha otorgado 10 millones de pesos a diez divisiones escolares de la localidad. Esta medida busca brindar apoyo equitativo a todas las instituciones educativas locales. Aunque anteriormente la municipalidad colaboraba con insumos para que los estudiantes pudieran realizar actividades económicas y juntar fondos, se decidió entregar esta suma significativa para asegurar que todos reciban la misma ayuda.

El dinero fue entregado a las comisiones organizadoras de las fiestas de recepción de las siguientes escuelas: EFA San Arnoldo Janssen, EPET Nº 18, BOP 98, Instituto Adventista, Instituto Educativo Los Lapachos 5to A y B, BOP 20 5to A, B y C, y EPJA.

“A lo largo de estos tiempos tenía muchos pedidos de ayuda para la compra de insumos y así los chicos hacían venta de empanadas y otras cosas para juntar para su recepción. También muchos chicos preocupados se acercaban, querían presentarse en su recepción pero por la situación económica les era imposible. Me tocó el corazón cuando vino un grupo a pedir colaboración y contaron que más de la mitad de los chicos no se iban a presentar porque no contaban con los recursos. Entonces, surgió esta iniciativa de fomentar una ayuda a todos los colegios para que todos se presenten y hoy van a poder y le cambia el ánimo a una persona”, contó el intendente Ing. Horacio Zarza.

Por otra parte, el jefe comunal manifestó que esto es un incentivo para que los estudiantes sigan formándose y que en futuro sean profesionales y quieran volver a la localidad donde se les brinda contención desde el secundario.

