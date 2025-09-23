Vía Iguazú / Tránsito

Operativo integral de control dejó secuestro de vehículos y actas en la ciudad de Iguazú

La Municipalidad, junto a organismos provinciales, realizó controles de tránsito, fiscalización en locales gastronómicos y acciones de prevención en el espacio público.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

23 de septiembre de 2025,

Operativo integral de control dejó secuestro de vehículos y actas en la ciudad de Iguazú
Operativo integral de control dejó secuestro de vehículos y actas en la ciudad de Iguazú.

Durante el último fin de semana, la Dirección Municipal de Tránsito de Puerto Iguazú, en coordinación con la Policía de la Provincia, el Instituto Provincial del Agua, el área de Saneamiento Ambiental y la Dirección de Seguridad Ciudadana, llevó adelante un operativo integral en distintos puntos de la ciudad.

El procedimiento dejó como resultado la retención de 13 motocicletas, 2 automóviles y 2 licencias de conducir, además de 18 actas labradas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En paralelo, se fiscalizó el uso del espacio público en la peatonal por parte de restaurantes y locales gastronómicos, para garantizar la libre circulación de peatones.

La Secretaría de Gobierno también ejecutó controles en el área céntrica, con el fin de prevenir el trabajo infantil y supervisar la actividad de cuidadores de coches. Asimismo, agentes de Seguridad Ciudadana acompañaron el desarrollo de la Estudiantina 2025 y del Abuelazo Solidario, brindando asistencia y apoyo logístico para reforzar el orden y la seguridad durante los eventos comunitarios.

Temas Relacionados

MÁS DE Tránsito
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS