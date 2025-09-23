Operativo integral de control dejó secuestro de vehículos y actas en la ciudad de Iguazú.

Durante el último fin de semana, la Dirección Municipal de Tránsito de Puerto Iguazú, en coordinación con la Policía de la Provincia, el Instituto Provincial del Agua, el área de Saneamiento Ambiental y la Dirección de Seguridad Ciudadana, llevó adelante un operativo integral en distintos puntos de la ciudad.

El procedimiento dejó como resultado la retención de 13 motocicletas, 2 automóviles y 2 licencias de conducir, además de 18 actas labradas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En paralelo, se fiscalizó el uso del espacio público en la peatonal por parte de restaurantes y locales gastronómicos, para garantizar la libre circulación de peatones.

La Secretaría de Gobierno también ejecutó controles en el área céntrica, con el fin de prevenir el trabajo infantil y supervisar la actividad de cuidadores de coches. Asimismo, agentes de Seguridad Ciudadana acompañaron el desarrollo de la Estudiantina 2025 y del Abuelazo Solidario, brindando asistencia y apoyo logístico para reforzar el orden y la seguridad durante los eventos comunitarios.