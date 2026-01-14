La PSA incautó mercadería de contrabando valuada en más de $265 millones en Puerto Iguazú.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) secuestró una importante cantidad de mercadería de contrabando valuada en más de 265 millones de pesos durante un procedimiento realizado en la ciudad de Puerto Iguazú.

El operativo tuvo lugar cuando efectivos de la fuerza federal interceptaron un camión que transportaba encomiendas y carga en general. Al solicitar la documentación correspondiente, el análisis de los comprobantes presentados por el conductor permitió presumir una infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

El procedimiento se llevó adelante con la colaboración de personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y contó con la intervención del Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú. Con autorización judicial, el vehículo fue trasladado para una inspección exhaustiva.

Mediante el uso de un escáner, los efectivos detectaron la presencia de numerosos bultos compatibles con neumáticos, artículos de bazar, calzado, indumentaria y productos electrónicos. Por el volumen y la variedad de la carga, se determinó que la mercadería tenía una clara finalidad comercial, lo que reforzó la presunción del delito de contrabando.

En total se contabilizaron 210 encomiendas que contenían smart TV, artículos electrónicos, electrodomésticos, productos de blanquería, indumentaria, consolas de videojuegos, juguetes y otros elementos. Todo lo incautado quedó a disposición de la Justicia Federal interviniente, mientras continúan las actuaciones de rigor.