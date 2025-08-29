Iguazú celebrará su aniversario con una nueva edición del Festival del Reviro.

Vía Iguazú / Festivales

El próximo viernes 5 de septiembre, la Plaza Ramón Carrillo será escenario de una de las fiestas más tradicionales de la ciudad, con música, sorteos, concursos y el inconfundible sabor del plato típico misionero.

En el marco del 124° aniversario de su fundación, Iguazú se prepara para vivir una de sus celebraciones más representativas: el Festival del Reviro. La cita será el viernes 5 de septiembre, a partir de las 18 horas, en la Plaza Ramón Carrillo del barrio Obrero, donde vecinos y turistas podrán disfrutar de una jornada cargada de actividades para toda la familia.

La propuesta incluirá shows musicales, sorteos, entrega de trofeos y, como cada año, el esperado Concurso del Reviro, en el que los participantes deberán demostrar su destreza y creatividad en la preparación del tradicional plato misionero. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse enviando un mensaje al número habilitado para la organización.

Más allá de la competencia, el festival busca mantener vivas las costumbres locales y transmitirlas a las nuevas generaciones, consolidándose como un emblema cultural que refuerza el sentido de pertenencia de la comunidad.

De esta manera, Iguazú celebrará sus 124 años de historia con el mismo espíritu que la caracteriza: tradición, identidad y el sabor compartido de su plato típico.

