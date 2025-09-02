Identificaron al hombre que fue asesinado a balazos en Puerto Iguazú.

Vía Iguazú / Investigación

La víctima fue reconocida por su madre. Tenía 35 años y se dedicaba a la recolección de latas en la vía pública. La Justicia ordenó la autopsia para determinar las causas del deceso.

2 de septiembre de 2025,

La Policía de Misiones confirmó la identidad del hombre que fue hallado sin vida ayer lunes por la mañana en inmediaciones de las calles Juan Manuel de Rosas y El Ceibo, en el barrio Obrero de Puerto Iguazú.

Se trata de Gustavo Exequiel Vera, de 35 años, cuyo cuerpo fue reconocido por su madre. La mujer declaró que su hijo trabajaba recolectando latas y que era consumidor de estupefacientes.

Según su relato, alrededor de las 2 de la madrugada Vera se presentó en su domicilio, ubicado en el barrio Almirante Brown, para pedirle dinero. Luego, regresó a la vivienda que compartía con su concubina, donde horas más tarde fue encontrado sin vida.

El cuerpo fue trasladado a la ciudad de Posadas para la práctica de una autopsia, con el objetivo de establecer las causas exactas del fallecimiento.

Fuentes judiciales confirmaron que la Policía continúa investigando el hecho para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables, en un caso que mantiene conmocionada a la comunidad iguazuense.

