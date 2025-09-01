Puerto Iguazú: hallaron a un hombre muerto con heridas de arma de fuego.

En la madrugada de este lunes, la Policía de Misiones intervino en un hecho ocurrido en las inmediaciones de las calles El Ceibo y Juan Manuel de Rosas, en el barrio Obrero de Puerto Iguazú, donde vecinos hallaron a un hombre sin signos vitales y con aparentes heridas de arma de fuego.

Según relataron los testigos, momentos antes habían escuchado al menos tres disparos y, al salir de sus viviendas, encontraron a la víctima tendida en la cinta asfáltica. El aviso llegó a la comisaría cerca de las 3 de la madrugada a través de una llamada telefónica.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el hombre —aún no identificado— se encontraba en posición decúbito ventral y sin vida. El sitio permanece bajo resguardo policial y se dio intervención al juez competente, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.