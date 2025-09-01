Vía Iguazú / Homicidio

Puerto Iguazú: hallaron a un hombre muerto con heridas de arma de fuego

El cuerpo fue encontrado en el barrio Obrero tras escucharse varias detonaciones. La víctima aún no fue identificada y la Policía investiga las circunstancias del hecho.

Jimena Leguizamón
1 de septiembre de 2025,

En la madrugada de este lunes, la Policía de Misiones intervino en un hecho ocurrido en las inmediaciones de las calles El Ceibo y Juan Manuel de Rosas, en el barrio Obrero de Puerto Iguazú, donde vecinos hallaron a un hombre sin signos vitales y con aparentes heridas de arma de fuego.

Según relataron los testigos, momentos antes habían escuchado al menos tres disparos y, al salir de sus viviendas, encontraron a la víctima tendida en la cinta asfáltica. El aviso llegó a la comisaría cerca de las 3 de la madrugada a través de una llamada telefónica.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el hombre —aún no identificado— se encontraba en posición decúbito ventral y sin vida. El sitio permanece bajo resguardo policial y se dio intervención al juez competente, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

