Familia porteña es “el turista un millón” en Cataratas y afianza el récord del destino misionero

Una familia de Buenos Aires, recién llegada de un viaje por España, fue recibida con honores al convertirse en el visitante número un millón en el Parque Nacional Iguazú.

Jimena Leguizamón

22 de agosto de 2025,

El Parque Nacional Iguazú alcanzó un nuevo récord histórico al recibir al turista número un millón en lo que va del año. El reconocimiento fue para la familia Salomón-Monserrat, de la Ciudad de Buenos Aires, compuesta por Sol Monserrat, Maximiliano Salomón y sus hijas Ana y Julia, quienes visitaron el parque junto a Rodrigo y Matías Días.

La familia arribó a Misiones luego de un viaje por España y, al cruzar el acceso al parque, se encontró con la sorpresiva celebración. El hito no solo destaca la popularidad de las Cataratas del Iguazú como destino a nivel mundial, sino que también confirma una temporada turística con un flujo de visitantes sostenido y exitoso.

Superar la marca del millón de turistas antes de que termine el año reafirma la posición de las Cataratas, Patrimonio Natural de la Humanidad y una de las Siete Maravillas del Mundo, como un punto de interés global. Además, refuerza el rol de Misiones como un destino turístico fundamental tanto en Argentina como en Sudamérica.

Más allá de la anécdota, este hecho pone de manifiesto el impacto positivo que tiene el turismo en la economía provincial, impulsando el crecimiento y generando empleo y oportunidades para las comunidades locales.

