El Parque Nacional Iguazú celebra al visitante un millón: récord histórico y fiesta turística en Misiones.

Este viernes 22 de agosto, el Parque Nacional Iguazú vivirá una jornada histórica: recibirá al visitante número un millón del año, marcando un récord anticipado que se convierte en símbolo del auge turístico en Misiones.

La ceremonia oficial se realizará a las 10:30 en el portal de acceso, con la presencia de medios de comunicación, autoridades del parque e Iguazú Argentina S.A. El homenajeado será agasajado con obsequios y participará de una fotografía grupal que representa el compromiso colectivo con la excelencia turística y la sostenibilidad ambiental.

Un millón antes de tiempo

El hito llega casi un mes antes que en 2024, cuando la misma cifra se alcanzó a fines de septiembre. Entre enero y julio de este año, el parque recibió 911.035 visitantes, lo que representa un crecimiento superior al 20% respecto al mismo período del año anterior. Solo en julio, las Cataratas del Iguazú atrajeron a 169.638 personas, un incremento del 35% que impulsó la ocupación plena en hoteles, restaurantes y comercios locales.

De esta manera, Puerto Iguazú reafirma una vez más su posición como uno de los destinos más elegidos del país. Según datos del INDEC, con 43.923 viajeros hospedados, se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional, detrás de Mar del Plata y por encima de clásicos como Bariloche y Mendoza. En el contexto regional, el Litoral recibió 194.555 turistas en junio, con una variación positiva del 1,8% interanual, mientras que el turismo nacional mostró una leve caída del 0,4%.

Este nuevo récord no solo celebra el atractivo natural de las Cataratas, sino también el esfuerzo conjunto de una comunidad que apuesta al turismo como motor de desarrollo sostenible.

