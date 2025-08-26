El flamante juez federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, Marcelo Fabián Cardozo, encabezó una recorrida oficial por los pasos internacionales de Bernardo de Irigoyen, San Antonio y Comandante Andresito. La actividad marcó un hecho inédito: por primera vez, el Centro de Frontera de Comandante Andresito recibió la visita de un magistrado federal.

Cardozo, acompañado por parte de su equipo de trabajo —Carla Lentini, Juan Pedro García y la prosecretaria Margarita Leiva—, mantuvo contacto con las distintas dependencias que operan en los cruces y se interiorizó sobre el funcionamiento diario de cada Centro de Frontera. Durante la visita, los representantes de los organismos valoraron la presencia judicial y destacaron el interés del nuevo titular del Juzgado Federal en el terreno.

La designación de Cardozo, de 53 años y oriundo de Posadas, representa un hito en la Justicia de la región. El magistrado juró el pasado 17 de julio en un acto encabezado por autoridades de la Cámara Federal de Posadas, dando así inicio al funcionamiento formal del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, creado hace casi 14 años pero sin actividad hasta ahora.

Cardozo dejó su cargo anterior como titular del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Posadas, donde construyó una reconocida trayectoria en el fuero provincial. La nueva sede federal funciona en Correa Luna 250 de Puerto Iguazú y fue habilitada oficialmente mediante la Acordada N.º 19/2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El juez federal de Iguazú recorrió pasos fronterizos clave del norte misionero.

El juzgado cuenta con una estructura básica conformada por dos secretarios, dos prosecretarios administrativos, dos oficiales mayores, dos oficiales, dos escribientes, cinco escribientes auxiliares y dos medio oficiales, según lo establecido por la Resolución N.º 1531/2025.

Con este despliegue, la Justicia Federal busca afianzar su presencia en una zona clave para el control migratorio, aduanero y de delitos complejos en la frontera noreste del país.