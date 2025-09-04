Avistamiento excepcional: una yaguareté descansó a orillas del río Iguaçu.

Un ejemplar de yaguareté fue registrado el viernes 29 de agosto por la mañana mientras descansaba entre las rocas en la barranca del río Iguaçu, dentro del Parque Nacional del lado brasileño.

El avistamiento, captado por visitantes y difundido días después por la concesionaria Urbia Cataratas, tuvo como protagonista a Kunumi, una hembra monitoreada por el Proyecto Onças do Iguaçu.

En las imágenes, el felino aparece tomando sol tranquilamente en una zona cercana a las Cataratas, antes de regresar al monte al percibir la presencia humana. El collar que lleva Kunumi permite a los investigadores seguir sus desplazamientos y estudiar su comportamiento.

Las autoridades recordaron que los yaguaretés habitan libremente en el Parque Nacional, aunque suelen evitar los sectores concurridos por turistas. Actualmente, se calcula que unos 80 ejemplares viven en el corredor verde que conecta áreas protegidas de Brasil y Argentina, incluyendo los parques nacionales Iguaçu e Iguazú, además de reservas públicas y privadas. La mayoría de los encuentros ocurren de noche, fuera del horario de visitas.