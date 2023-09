Avanza causa por estafas piramidales en Puerto Iguazú con más testimonios.

La causa por las estafas piramidales en Puerto Iguazú, que ha perjudicado a al menos 150 personas, entre denunciantes y aquellos que optaron por no denunciar, continúa avanzando en su investigación, acumulando pruebas que complican la situación de los involucrados.

De acuerdo a la abogada de un grupo de denunciantes, Roxana Rivas, el principal imputado, de 59 años, permanece detenido en la Unidad Penitenciaria de Eldorado y que se le ha negado la posibilidad de excarcelación tanto por el juez de Instrucción de Puerto Iguazú como por la Cámara Federal de Casación. Mientras tanto, la hermana del sospechoso, de 60 años e implicada en el caso, no se ha presentado ante la justicia y se ha solicitado su extradición desde Brasil.

Rivas destacó la incertidumbre sobre la doble nacionalidad o residencia de los implicados, ya que solían operar entre Brasil y Estados Unidos. Además, señaló que la investigación sigue avanzando con testimonios que evidencian la dinámica utilizada para llevar a cabo las estafas, lo que complica la situación de los acusados. La abogada afirmó que después de un año, el caso podría estar listo para ser llevado a juicio.

En cuanto a las víctimas, Rivas mencionó que muchas no han denunciado y existen rumores de que el detenido ha intentado persuadir a algunas de ellas para que no lo hagan. La abogada explicó que la búsqueda principal es obtener una condena económica, pero los acusados no poseen bienes a su nombre y la empresa involucrada carece de capital y cuentas bancarias.

Por último, Rivas destacó que el detenido tiene la opción de realizar propuestas de pago, pero estas deben involucrar a aquellos que lo han denunciado para ser válidas en su favor.

Fuente: Primera Edición