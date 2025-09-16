Una tarotista predijo cómo será la recuperación y el futuro de Thiago Medina tras su accidente.

Thiago Medina lucha por su vida desde el viernes pasado cuando chocó con su moto en Moreno. El ex Gran Hermano debió ser operado de urgencia y está internado en un estado de salud reservado.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano.

Tras este acontecimiento, la tarotista Grace Pazos anticipó desde su cuenta de TikTok cómo será el futuro del ex Gran Hermano luego del siniestro y advirtió sobre la presencia de una mujer peligrosa a su lado, que no es Daniela Celis, la madre de sus hijas.

Esto fue lo que predijo la tarotista sobre el futuro de Thiago Medina

“Yo lo veo que es un chico con mucha fuerza, pero va a pasar por muchas complicaciones, como operaciones”, comenzó la experta en su video.

Respecto a sus vínculos, agregó: “No la va a pasar fácil, pero debe de cambiar hábitos. Hay una mujer a su lado, que no es la madre de las nenitas, sino una chica que no lo está aconsejando bien”.

Para concluir, la tarotista se refirió a la evolución de Thiago Medina tras el accidente y volvió a advertir sobre la presencia de esta mujer: “No veo que le pase nada, gracias a Dios, a este chico. Muchas fans se van a asustar, pero tiene mucha fuerza”, señaló, y añadió: “Pero reitero, hay una mujer que no me gusta su entorno, pero va a salir de esto”.