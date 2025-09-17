¿River Plate o Palmeiras? El astrólogo de Boca reveló quién será el ganador del duelo en la Copa Libertadores 2025.

River Plate se enfrentará a Palmeiras el miércoles 17 de septiembre en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro comenzará a las 21:30 en el Estadio Monumental y será dirigido por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela Sáez.

River Plate vs Godoy Cruz Foto: FOTOBAIRES Fecha 5 Torneo Clausura Liga Profesional.

El enfrentamiento se perfila como uno de los más interesantes de la instancia y, como suele pasar en este tipo de encuentros, la atención no se limita únicamente al fútbol. Esta vez, la astrología también tuvo su protagonismo. El popular astrólogo de redes sociales Giorgio Armas, reconocido por su fanatismo por Boca Juniors, sorprendió al situar a River en el centro de su análisis.

Esto fue lo que predijo el astrólogo de Boca sobre el partido River vs Palmeiras

A pesar de la histórica rivalidad, Armas centró toda su atención en el duelo entre el equipo de Marcelo Gallardo y el conjunto brasileño, compartiendo una predicción que ya genera comentarios en redes sociales.

“River por Astrología tiene una sola posibilidad de ganarle a Palmeiras. Penales”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter), insinuando que el destino del Millonario podría definirse desde los doce pasos.

Marcelo Gallardo, DT de River Plate. (Crédito: X/@okdobleamarilla)

Así, entre la pasión futbolera y las predicciones astrológicas, el cruce entre River y Palmeiras promete generar no solo emoción en la cancha, sino también debate en las redes, donde seguidores y detractores analizan cada palabra de Armas.