Copa Libertadores: el increíble motivo por el que le anularon el gol del empate a Vélez frente a Racing

Vélez recibió a Racing este martes por el partido de ida de los cuartos de finalde Copa Libertadores. Ganó la visita con la mínima diferencia, pero al encuentro no le faltaron polémicas. La fase se definirá el próximo 23 de septiembre a las 19 horas en Avellaneda.

El momento más picante de la noche tuvo lugar cuando el juvenil velezano Aaron Quiros metió un golazo para empatar el encuentro - Adrián “Maravilla” Martínez había roto el cero para la Academia-. Hubo gritos, festejo y euforia y cuando ya estaban por sacar del medio, el VAR llamó para sentenciar la nulidad del gol.

Por qué anularon el gol de Vélez

El zurdo Maher Carrizo envió un centro desde el córner del lado izquierdo del terreno de juego. La comba que tomó fue tal que cruzó la línea de meta antes de caer sobre el área, lo cual pasó inadvertido a primera instancia.

La jugada continuó y Quiros definió con tremenda calidad para conseguir el 1-1 parcial. La locura se desató en Liniers, luego de un primer tiempo complicado por la expulsión de Lisandro Magalán y el gol de la visita ni bien comenzó la segunda etapa.

Entonces informaron desde el VAR lo que había sucedido: efectivamente la pelota había salido del terreno de juego durante su trayecto en el aire. Así, el referí brasileño invalidó el tanto y reanudó el juego con saque de meta.

Toda la bronca del “Mellizo”

Guillermo Barros Schelotto, DT de Vélez, estalló de bronca. El Mellizo es famoso por su temperamento y ante tal polémica no se esperaba menos.

Se acercó al cuarto árbitro para consultar el motivo por el cual no se reanudaba el juego. La cara se le transformó cuando escuchó la explicación del cuarto árbitro. Bronca, sorpresa y reclamos por doquier se adueñaron del momento.