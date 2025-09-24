¿River o Palmeiras?: el astrólogo de Boca reveló quién pasará a la semifinal de la Copa Libertadores 2025

River Plate afronta esta noche un desafío decisivo en Brasil, donde visitará a Palmeiras en el Allianz Parque por la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo llega con la obligación de revertir la serie tras la derrota por 2-1 sufrida en Mas Monumental, resultado que lo dejó en desventaja y lo obliga a buscar un triunfo fuera de casa. Con un estadio que promete estar colmado y un rival que se hace fuerte de local, el Millonario intentará imponer su jerarquía para alcanzar la ansiada final continental.

River Plate se medirá con Atlético Tucumán este sábado por la fecha nueve del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Millonario viene de caer 2-1 ante Palmeiras en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. (Prensa River Plate)

Antes del esperado cruce, el reconocido astrólogo de Boca sorprendió en redes sociales al anticipar qué equipo se quedará con el triunfo y logrará avanzar a la semifinal.

¿River o Palmeiras? quién jugará la semifinal de la Copa Libertadores 2025

Sobre este trascendental encuentro, Giorgio Armas compartió un mensaje reciente en su cuenta de X (exTwitter) que rápidamente llamó la atención de los hinchas. En su publicación, Armas ofreció una predicción que generó debate y polémica, poniendo en duda las aspiraciones del conjunto de Núñez en la Copa Libertadores: “Mercurio me dijo que no ganarán la Copa Libertadores Velez y River Plate”.

Cabe destacar que el astrólogo ya había anticipado con acierto que El Fortín no sería candidato a levantar la copa, ya que finalmente Racing se metió en las semifinales y ahora espera por su próximo rival. Esta predicción refuerza la atención que generan sus vaticinios, sobre todo en vísperas de definiciones tan importantes como la que enfrentará a River y Palmeiras.