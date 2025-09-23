Deportes / Copa Libertadores

La IA arriesgó quién pasa a semifinales de Copa Libertadores: Racing o Vélez

Hoy se define el primer semifinalista de la Copa Libertadores y será un equipo argentino.

Ramiro Pérez
23 de septiembre de 2025,

Vélez y Racing, en el partido de cuartos de final de Copa Libertadores. (Fotobaires).

Racing le ganó la ida de los cuartos de final a Vélez de visitante 1 a 0, pero todavía falta la vuelta en Avellaneda. El Fortín dejó la sensación de que tiene argumentos futbolísticos para la remontada de visitante, pero La Academia buscará hacerse fuerte de local y jugará con el resultado ya conseguido. Ante esto, se le preguntó a ChatGPT por un posible desenlace de la noche de Copa Libertadores.

Racing o Vélez, quién pasa a semifinales según la IA

La inteligencia artificial analizó los encuentros recientes, los planteles, la condición en que llegan ambos equipos a este duelo y concluyó en que el resultado del partido de vuelta será Racing 1 - 1 Vélez. Esto significaría que los dirigidos por Gustavo Costas clasifiquen a las semifinales de la Copa Libertadores.

Gustavo Costas, DT de Racing Club de Avellaneda. (Crédito: X/@RacingRadioClub)
Los factores que consideró la IA para arriesgar el resultado

Su respuesta la justificó con los siguientes motivos:

  • Racing entra con ventaja de 1-0 global tras ganar la ida en Liniers
  • Vélez tiene la presión de remontar, con dos goles de ventaja como mínimo para forzar definición o clasificar.
  • Racing juega de local, lo que suma un plus.
  • Vélez tiene algunas bajas defensivas importantes (como Magallán), lo que complica su armado atrás.
  • En los partidos recientes entre ellos, los partidos suelen ser cerrados con pocos goles.
Adrián Martínez celebra su gol ante Vélez. (Fotobaires).
A qué hora y por dónde ver Racing vs Vélez en Copa Libertadores

El encuentro que enfrenta a los dos equipos argentinos será a las 19:00 hs en el Cilindro de Avellaneda y el árbitro será el uruguayo Esteban Ostojich. El partido se podrá seguir por Disney+ y Fox Sports.

Esteban Daniel Ostojich.
