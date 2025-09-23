La IA arriesgó quién pasa a semifinales de Copa Libertadores: Racing o Vélez

Racing le ganó la ida de los cuartos de final a Vélez de visitante 1 a 0, pero todavía falta la vuelta en Avellaneda. El Fortín dejó la sensación de que tiene argumentos futbolísticos para la remontada de visitante, pero La Academia buscará hacerse fuerte de local y jugará con el resultado ya conseguido. Ante esto, se le preguntó a ChatGPT por un posible desenlace de la noche de Copa Libertadores.

Racing o Vélez, quién pasa a semifinales según la IA

La inteligencia artificial analizó los encuentros recientes, los planteles, la condición en que llegan ambos equipos a este duelo y concluyó en que el resultado del partido de vuelta será Racing 1 - 1 Vélez. Esto significaría que los dirigidos por Gustavo Costas clasifiquen a las semifinales de la Copa Libertadores.

Gustavo Costas, DT de Racing Club de Avellaneda. (Crédito: X/@RacingRadioClub)

Los factores que consideró la IA para arriesgar el resultado

Su respuesta la justificó con los siguientes motivos:

Racing entra con ventaja de 1-0 global tras ganar la ida en Liniers

Vélez tiene la presión de remontar, con dos goles de ventaja como mínimo para forzar definición o clasificar.

Racing juega de local, lo que suma un plus.

Vélez tiene algunas bajas defensivas importantes (como Magallán), lo que complica su armado atrás.

En los partidos recientes entre ellos, los partidos suelen ser cerrados con pocos goles.

Adrián Martínez celebra su gol ante Vélez. (Fotobaires).

A qué hora y por dónde ver Racing vs Vélez en Copa Libertadores

El encuentro que enfrenta a los dos equipos argentinos será a las 19:00 hs en el Cilindro de Avellaneda y el árbitro será el uruguayo Esteban Ostojich. El partido se podrá seguir por Disney+ y Fox Sports.