Qué signo del zodiaco es cada integrante de BTS y con cuáles son compatibles

El interés por la astrología también llegó al K-pop y BTS no es la excepción. Para millones de fans alrededor del mundo, conocer el signo zodiacal de cada integrante es una forma más de entender su personalidad, sus vínculos dentro del grupo y hasta ciertos rasgos que se reflejan arriba del escenario.

RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Junkook, miembros de BTS.

Aprovechando el anuncio y la inminente llegada de BTS a Argentina para sus shows, analizamos los signos del zodiaco de cada uno de los integrantes de la banda surcoreana.

De qué signo es cada uno de los BTS

A partir de sus fechas de nacimiento, estos son los signos de los integrantes de BTS y cómo la astrología describe a cada uno de ellos.

Jin (Kim Seok-jin)

Nacido el 4 de diciembre de 1992, Jin es el mayor del grupo y representa a la perfección la energía sagitariana. Los Sagitario se caracterizan por su amabilidad, optimismo y una energía contagiosa que ilumina cualquier ambiente. En el caso de Seokjin, su risa y su humor espontáneo son marcas registradas dentro y fuera del escenario.

Este signo también se distingue por su honestidad y amor por la diversión. A veces puede pecar de ingenuo por su mirada positiva de la vida, pero justamente esa actitud es la que lo vuelve cercano y entrañable para sus compañeros y para el ARMY.

Compatibilidad: Géminis, Acuario, Piscis y Aries.

Suga (Min Yoon-gi)

Suga nació el 9 de marzo de 1993 y pertenece al signo de Piscis. Tranquilo, paciente y sensible, este signo suele generar afecto inmediato en quienes lo rodean, incluso cuando su naturaleza es más bien introvertida. La energía pisciana atrae amistades de manera casi natural.

Aunque a primera vista Yoon-gi puede parecer reservado y poco expresivo, encarna el perfil clásico de Piscis: emocional, profundo y desinteresado. Detrás de su talento como rapero se esconde una persona de gran corazón, algo que también se refleja en su gusto por cocinar para los demás.

Compatibilidad: Cáncer, Escorpio, Capricornio, Tauro y Virgo.

J-Hope (Jung Ho-seok)

Nacido el 18 de febrero de 1994, J-Hope es Acuario. Este signo se asocia con la independencia, el idealismo y una fuerte vocación por aprender y evolucionar constantemente. Los acuarianos suelen ser perseverantes, seguros de sí mismos y con un marcado costado humanitario.

Tal como lo indica su nombre artístico, Hoseok transmite energía positiva, es sociable y disfruta ayudar a los demás. Su rol como referente y “profesor” de baile dentro del grupo encaja a la perfección con la naturaleza generosa y colaborativa de Acuario.

Compatibilidad: Sagitario, Capricornio, Acuario y Géminis.

RM (Kim Nam-joon)

El líder de BTS nació el 12 de septiembre de 1994 y está regido por Virgo. Las personas de este signo suelen ser trabajadoras, analíticas, perseverantes y con una fuerte orientación artística e intelectual. Su perfeccionismo está guiado más por la razón que por el control.

Namjoon refleja con claridad estas características: es reflexivo, amante de los libros, curioso y meticuloso. Su capacidad de análisis y organización explica en gran parte por qué ocupa el rol de líder dentro de Bangtan.

Compatibilidad: Cáncer, Tauro, Capricornio y Piscis.

Jimin (Park Ji-min)

Jimin nació el 13 de octubre de 1995 y es del signo Libra. Los librianos se destacan por su encanto natural, sensibilidad y elegancia, además de su admiración por la belleza en todas sus formas.

Aunque suelen evitar conflictos innecesarios, cuando deben involucrarse son sinceros y directos. En Jimin, este rasgo se combina con una gran dedicación al trabajo y una expresividad artística que se ve reflejada especialmente en su danza contemporánea, uno de sus sellos personales.

Compatibilidad: Acuario, Géminis, Leo y Aries.

V (Kim Tae-hyung)

Taehyung nació el 30 de diciembre de 1995 y pertenece a Capricornio. Este signo es conocido por su ambición, disciplina y paciencia. Suelen ser personas reservadas, prácticas y con un sentido del humor particular.

V encarna a la perfección el espíritu capricorniano: es discreto, observador y muy enfocado en los resultados. Su capacidad camaleónica y su compromiso con lo que se propone reflejan la constancia y la determinación típicas de este signo.

Compatibilidad: Escorpio, Tauro, Cáncer y Virgo.

Jungkook (Jeon Jung-kook)