BTS en Argentina 2026: cómo comprar las entradas en All Access sin fallar en el intento

De acuerdo con la información oficial compartida por Big Hit Music a través de Weverse, RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook harán dos grandes presentaciones en la Argentina durante el BTS World Tour. Según la programación oficial, las actuaciones serán el 23 y 24 de octubre del año en curso, por lo cual la euforia es total.

La visita del grupo surcoreano a la Nación estará a cargo de la productora DF Entertainment, y aunque todavía no han anunciado la preventa de los boletos, ya invitaron a los fanáticos a suscribirse en la página de All Access (el sistema de ticketing que usarán para la compra y venta de las entradas).

DF Entertainment en Instagram.

Guía para comprar entradas en All Access Argentina

Crear tu cuenta en All Access

Antes de buscar entradas, necesitas tu propia cuenta. Todas las compras, preventas y listas de espera dependen de ella.

Ve a All Access Argentina

Haz clic en “Registrarse” o “Crear cuenta” .

Completa tus datos: nombre, apellido, email y contraseña.

Confirma tu cuenta desde el correo que te envíen y listo.

Consejo: Ten la cuenta lista antes de la preventa y, al crearla, usa el mismo correo que utilizaste para comprar la Membresía Army en Weverse.

La compra de boletos para BTS se hará en All Access.

Buscar el evento dentro de la página

Usa el buscador o la sección de Próximos eventos dentro de la aplicación para encontrar el show al que deseas asistir.

Escribe el nombre del artista o espectáculo y selecciona el evento correcto.

Prepararte para la fila virtual

En shows muy demandados, All Access activa una fila virtual al momento de comprar:

Al hacer clic en “Comprar entradas”, aparece una pestaña de espera .

Te muestra tu posición en la fila y un contador aproximado de tiempo .

No cierres ni recargues la página, ya que podrías perder tu lugar.

Ten lista tu información de pago para agilizar la compra cuando sea tu turno y, además, ten a la mano el código de la Membresía Army, ya que no sabes en qué momento te lo pedirán.

Advertencia: La fila virtual garantizará que todos tengan la misma oportunidad de comprar y evita que el sitio se caiga por saturación.

Seleccionar entradas

Cuando llegues a tu turno, elige: Cantidad de entradas (primero compras una y luego te permiten comprar el resto sin hacer la fila virtual, pero con un contador de tiempo). Tipo de entrada (general, VIP o platea). Sector o ubicación si hay mapa del lugar.

Confirma que el precio sea el correcto antes de continuar.

Importante: Hay un límite de entrada por cuenta que se verá reflejado en tu página cuando el proceso de preventa se habilite. Además, todas las compras realizadas se ubicarán en la pestaña “Mis Compras”.

Completar tus datos personales

Ingresa tu nombre, apellido y DNI (obligatorio en Argentina).

Verifica que toda la información sea correcta antes de pasar al pago.

Elegir el método de pago

All Access acepta: Tarjeta de crédito/débito. Mercado Pago. Transferencias o pagos en efectivo en Rapipago/Pago Fácil.

Revisa si hay promociones o cuotas sin interés con ciertos bancos.

Dato: Como la preventa para las entradas de los conciertos de BTS en Argentina todavía no ha sido anunciada, los métodos de pago y las promociones en general son inciertos hasta el momento.

Confirmar y finalizar la compra

Revisa el resumen final : evento, cantidad de entradas y precio total.

Haz clic en “Comprar” y espera la confirmación.

Advertencia: Una vez que hagas la compra, la página te pedirá un código de verificación que te llegará al mail o a la app de la tarjeta que estés usando. Es importante que coloques ese código cuando ingreses nuevamente en “Mis Compras” y selecciones el evento en cuestión para que de esta manera el proceso se complete. De lo contrario, podrías correr el riesgo de perder las entradas adquiridas.

Cómo recibir tus entradas: App Quentro

Actualmente, las entradas no se envían como PDF por mail; se usan a través de la app Quentro, para mayor seguridad y facilidad de ingreso.

Tras confirmar la compra, selecciona Quentro como método de entrega. Recibirás un email de confirmación para validar tu correo y asociar la compra a tu cuenta de Quentro. Descargá la app Quentro (iOS o Android) y create una cuenta con el mismo mail que usaste previamente. Tus entradas aparecerán en la pestaña “Próximos” de la app. En el ingreso al evento, mostrás el QR desde la app, que se actualiza automáticamente y evita fraudes.

En la App Quentro estarán tus entradas.

Consejos finales al momento de comprar las entradas para los shows de BTS en Argentina