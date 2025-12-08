¿Profecía cumplida? La impactante predicción de Giorgio Armas sobre Marcelo Gallardo que dejó en shock a los hinchas

Tras su eliminación en el Torneo Clausura, River aguardaba con expectativa el resultado del duelo entre Boca y Racing. Es que, si el Xeneize lograba consagrarse campeón, el Millonario aseguraba su clasificación a la Copa Libertadores. Sin embargo, el triunfo de la Academia frustró esa posibilidad y el equipo de Gustavo Costas avanzó a la final.

Racing le ganó a Boca en la Bombonera, con un gol de Adrián Maravilla Martínez, y se clasificó a la final del Torneo Clausura. (Fotobaires)

En ese contexto, el astrólogo de Boca, Giorgio Armas, había lanzado una predicción sobre el conjunto de Marcelo Gallardo que terminó generando impacto entre los hinchas, ya que, según señalaron en redes, se terminó cumpliendo.

Esto fue lo que predijo Giorgio Armas sobre River

El astrólogo había sido contundente en redes cuando lanzó su vaticinio: “Marcelo Gallardo en River no ganará la Copa Libertadores 2026″, escribió en su cuenta de X (exTwitter). Con la definición del torneo, su predicción terminó haciéndose realidad, ya que el equipo no accedió a la Libertadores y deberá disputar la Sudamericana.

En definitiva, la frase del astrólogo volvió a tomar fuerza tras la eliminación del Millonario: su advertencia sobre el ciclo de Marcelo Gallardo se alineó con el presente deportivo de River, que deberá conformarse con jugar la Sudamericana en 2026. La predicción, que en su momento generó sorpresa, hoy resuena más vigente que nunca.