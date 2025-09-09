Portal 9/9: qué es y cómo aprovechar la energía del 9 de septiembre para atraer abundancia.

El número 9 representa cierre de ciclos y nuevos comienzos. Al repetirse en el calendario, como sucede el 9 de septiembre, se abre un portal energético que potencia su influencia. Esta jornada invita a soltar lo que ya no sirve y a dar lugar a experiencias y oportunidades renovadas.
Dentro de la tradición esotérica, el portal 9/9 es visto como un punto de gran poder para activar la abundancia. La energía de este día favorece el cierre de procesos pasados y la atracción de prosperidad en lo económico, lo laboral y lo afectivo.
No es necesario realizar rituales elaborados para aprovecharlo, basta con acciones sencillas y conscientes. Practicar la gratitud, ordenar y purificar los ambientes o realizar meditaciones con afirmaciones de prosperidad son formas accesibles de sintonizar con la energía positiva que se abre en esta fecha.
Así se realiza el ritual de la abundancia del 9/9
- Encender una vela dorada o verde, enfocando la intención en atraer prosperidad.
- Anotar en un papel tres deseos vinculados a la abundancia y guardarlo en un sitio significativo.
- Ejercitar la gratitud, mencionando al menos nueve motivos por los que sentirse agradecido.
- Purificar la energía del hogar utilizando sahumerios o incienso.
- Dedicar unos minutos a la meditación, visualizando con claridad el cumplimiento de tus objetivos.