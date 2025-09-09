Portal 9/9: qué es y cómo aprovechar la energía del 9 de septiembre para atraer abundancia.

El número 9 representa cierre de ciclos y nuevos comienzos. Al repetirse en el calendario, como sucede el 9 de septiembre, se abre un portal energético que potencia su influencia. Esta jornada invita a soltar lo que ya no sirve y a dar lugar a experiencias y oportunidades renovadas.

Dentro de la tradición esotérica, el portal 9/9 es visto como un punto de gran poder para activar la abundancia. La energía de este día favorece el cierre de procesos pasados y la atracción de prosperidad en lo económico, lo laboral y lo afectivo.

El Feng Shui explica dónde poner el gato de la fortuna.

No es necesario realizar rituales elaborados para aprovecharlo, basta con acciones sencillas y conscientes. Practicar la gratitud, ordenar y purificar los ambientes o realizar meditaciones con afirmaciones de prosperidad son formas accesibles de sintonizar con la energía positiva que se abre en esta fecha.

Así se realiza el ritual de la abundancia del 9/9

Encender una vela dorada o verde, enfocando la intención en atraer prosperidad.

Anotar en un papel tres deseos vinculados a la abundancia y guardarlo en un sitio significativo.

Ejercitar la gratitud, mencionando al menos nueve motivos por los que sentirse agradecido.

Los rituales que hay que hacer en septiembre para atraer dinero.

Purificar la energía del hogar utilizando sahumerios o incienso.