Los 4 puntos de la casa donde poner arvejas secas para atraer dinero en 2026, según el Feng Shui.

Dentro del Feng Shui, la milenaria práctica china orientada a equilibrar los ambientes, las arvejas secas se interpretan como un emblema de crecimiento, expansión y abundancia duradera. De acuerdo con esta corriente, los granos secos simbolizan la prosperidad en aumento y contribuyen a activar la energía del dinero cuando se los dispone de forma estratégica en el hogar.

Más allá de su uso habitual en la cocina, a nivel energético las arvejas secas actúan como un imán simbólico de riqueza en proceso de desarrollo. Su forma circular y su capacidad de multiplicación se asocian con ingresos que crecen de manera paulatina pero sostenida. Por eso, colocarlas en el lugar adecuado puede potenciar la llegada de nuevas oportunidades económicas.

Para potenciar sus efectos, los especialistas aconsejan ubicar las arvejas secas dentro de un bowl o recipiente de vidrio o cerámica. Estos materiales simbolizan estabilidad, claridad y equilibrio, cualidades fundamentales para que la energía del dinero circule sin obstáculos al comienzo del año.

Quienes practican este ritual suelen reforzarlo sumando tres monedas chinas en el interior del recipiente o atándolo con un hilo rojo, elementos clásicos del Feng Shui que representan protección, abundancia y la activación del Chi vinculado a la prosperidad.

También se recomienda renovar las arvejas secas una vez al mes o cuando se las note opacas o en mal estado, ya que los granos conservados en buenas condiciones ayudan a mantener la energía activa y abierta a la llegada de nuevas oportunidades económicas.

En dónde colocar arvejas secas para atraer abundancia, según el Feng Shui

Puerta de entrada: considerada la “boca del Chi”, es el lugar por donde la energía ingresa a la casa. Ubicar un bowl pequeño con arvejas secas cerca de la puerta contribuye a atraer prosperidad y a activar oportunidades económicas que llegan desde el exterior.

Cocina: este ambiente representa el sustento y la provisión material. Colocar el recipiente en la alacena, sobre una repisa o próximo a la mesada potencia la energía de abundancia y refuerza la estabilidad financiera.

Espacio de trabajo o estudio: en el escritorio o la biblioteca, las arvejas secas favorecen el impulso de proyectos laborales, el crecimiento profesional y la claridad mental para tomar decisiones económicas.