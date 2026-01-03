El lugar definitivo para guardar las monedas en el hogar y atraer abundancia, según el Feng Shui

El Feng Shui, práctica milenaria que busca armonizar los espacios para mejorar el flujo de energía vital, también se aplica a la economía personal. Dentro de esta filosofía, el uso de monedas ocupa un rol clave: representan el movimiento del dinero y la continuidad de la riqueza.

En tiempos en los que cada detalle importa, cada vez más personas recurren a estas recomendaciones para potenciar sus ingresos y crear un entorno más próspero. Agosto de 2025 llegó con una guía clara de los especialistas: aprovechar rincones estratégicos de la casa para multiplicar la abundancia.

Los expertos detrás de esta práctica ancestral

Según la maestra de Feng Shui, Lillian Too, “el dinero es energía en movimiento y, al ubicar las monedas en los puntos adecuados, se abre la puerta a nuevas oportunidades económicas”. Esta visión también la comparte la consultora argentina Patricia Traversa, quien sostiene que el mapa Bagua, una herramienta tradicional para interpretar los espacios, señala a la zona sureste como la del crecimiento financiero.

Ambas referentes insisten en que no se trata de superstición, sino de un trabajo consciente con el entorno. “Cuando ordenás tu casa con intención, también ordenás tus finanzas”, asegura Traversa en sus talleres.

Dónde poner las monedas para atraer abundancia

En la entrada principal : cerca de la puerta, para que el dinero “entre” con la energía positiva.

En la esquina sureste de la casa o del living : la zona de la prosperidad, según el mapa del Feng Shui.

Junto a la caja registradora o área de trabajo : ideal para quienes tienen negocios o trabajan freelance.

Debajo de una planta de hojas redondeadas, como la planta de jade: potencia el crecimiento económico.

Dentro de la billetera: tres monedas chinas atadas con cinta roja se usan como amuleto personal.

Los especialistas recomiendan que sean monedas metálicas reales o réplicas chinas tradicionales. El color rojo, presente en las cintas, simboliza protección y prosperidad en la cultura oriental.

La clave está en no abusar de la práctica: colocar monedas en exceso o sin intención puede saturar la energía. En cambio, hacerlo con propósito, limpieza y constancia genera un cambio tangible en la manera en que fluye la abundancia en el hogar.