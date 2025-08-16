El error en la decoración de la casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo que atrae desgracias, según el Feng Shui

Lionel Messi, considerado uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y el futbolista con más títulos en la historia, genera admiración y reconocimiento alrededor del mundo. Siempre se lo ve acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, quien en sus redes sociales comparte detalles de su vida privada. En una de esas publicaciones, mostró ciertos aspectos que, según el Feng Shui, deberían evitarse.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo estuvieron en el último show de Coldplay en Miami junto a sus hijos (Instagram de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo)

Messi y Antonela suelen recibir innumerables elogios cada vez que se los ve juntos, consolidándose como una de las parejas más queridas a nivel global. Con más de 506 millones de seguidores, el astro argentino no solo comparte momentos de su carrera en el Inter Miami, sino también fotos familiares y pequeñas escenas de la intimidad de su hogar.

Este es el error que cometieron en la decoración de su casa Lionel Messi y su esposa, según el Feng Shui

Hace algunos meses, Antonela Roccuzzo compartió una foto junto a Lionel Messi que, aunque recibió una avalancha de elogios por la pareja, llamó la atención de los expertos en Feng Shui. Ellos notaron que el futbolista argentino había cometido un error de colocación en la decoración que conviene tener en cuenta.

En la publicación de Antonela se pueden ver varios objetos decorativos en tonos negros y dorados sobre un mueble flotante, junto a una gran fotografía de los tres hijos de la pareja. Según el Feng Shui, que busca armonizar los espacios, la ubicación de las fotos familiares es fundamental. Aunque estas imágenes tienen un enorme valor sentimental, si se colocan de manera incorrecta pueden generar un flujo de energía inapropiado.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

De acuerdo con esta disciplina, cada fotografía transmite distintas emociones y, si se ubica en lugares como el dormitorio o la sala principal, puede provocar estancamiento de la energía vital. Por eso, no se recomienda colocar fotos de familiares en esos espacios.